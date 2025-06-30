台塩海洋鹼性離子水狂抽百萬黃金！登錄再送虛寶、人人有獎
台塩海洋鹼性離子水「台灣NO.1！抽黃金百萬！」7月1日抽獎活動開跑！9月30日前凡消費者購買任一瓶台塩海洋鹼性離子水，憑發票號碼登錄活動網站，就有機會將一兩黃金、微星（2377）高階電競電腦、iPhone16 Pro、一年份台塩海洋鹼性離子水抱回家。此外，凡於活動官網登錄發票就可獲得《全民打棒球Pro》虛寶序號，人人有獎，台塩好水神隊友，百萬黃金隨你抽！
為回饋消費者，臺鹽公司（1737）也針對箱購族推出專屬活動，凡購買整箱台塩海洋鹼性離子水，隨箱附贈序號刮刮卡一張。憑卡登錄序號享額外30次抽獎機會，還有機會即刮即中面額500元或100元台塩線上購購物金、好水再來一箱、再來一瓶等驚喜見面禮。
迎接酷熱炎夏，台塩海洋鹼性離子水邀請新銳女團MEME擔任2025年度代言人，女孩們以青春、清新、活力形象搭配甜美歌聲，在廣告片中化身歌手、運動員、瑜珈老師等多元角色，大口暢飲台塩海洋鹼性離子水，引起網路高討論聲量，成功帶動銷售熱潮，女孩們也號召粉絲一起參加「台灣NO.1！抽黃金百萬！」活動，讓健康與遊戲同步升級解鎖，無論打電競、玩手遊，都有更健康的新選擇。
臺鹽董事長丁彥哲表示，台塩海洋鹼性離子水有純淨甘甜熟水口感特色，相當貼近消費者日常生活，是全齡隨時補水的最佳選擇，深受許多人喜愛，是無可取代的好水首選。
台塩海洋鹼性離子水年度強檔「台灣NO.1！抽黃金百萬！」即日上線！月月狂抽3名一兩黃金得主，共有9位幸運名額，另有微星高階電競電腦、iPhone16 Pro 256G、一年份台塩海洋鹼性離子水幸運得主即將誕生，以及箱購刮卡專屬開箱禮等，本次活動狂送逾7萬5千個獎項，邀請消費者一起喝好水，拿好禮！
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