統一超商蟬聯六年亞洲企業社會責任獎 榮獲三大獎項

由亞洲企業商會（Enterprise Asia）舉辦的「亞洲企業社會責任獎（AREA）」，有「永續諾貝爾獎」之美譽，為亞洲評價最高的永續獎項之一，6月27日於泰國曼谷舉行頒獎典禮，統一超商一舉榮獲「社會公益發展獎」、「綠色領導獎」、「人力投資獎」三大獎項，統一超商自2020年起已連續第6年獲獎，已獲14項獎座殊榮，積極回應實踐SDGs目標，展現以人為本、環境友善、多元共融的永續行動。

「亞洲企業社會責任獎（AREA）」持續表彰來自各行各業，在社會公益發展、人力投資、綠色領導、企業治理、健康衛生與企業領袖等各領域中表現突出的企業。統一超商力行減塑、減碳、惜食、永續採購與多元共融等多項永續作為，受到海內外各永續獎項肯定，更是今年全台超商業唯一榮獲「亞洲企業社會責任獎（AREA）」的亞洲永續標竿企業。

統一超商積極打造DEI （多元、平等、共融）友善職場新文化榮獲「人力投資獎」肯定，致力人才培育及多元聘用，招募中高齡、學生及身心障礙者等多元族群，營造全齡友善工作環境，首創零售通路之先針對大專院校門市僑生開啟「外籍生職前訓專班」，積極培育全球優秀人才，並持續導入智能化與省力化設備，同時提供中高齡員工輔助工具與學習課程；創造公平友善就業環境，提供資源、平等的待遇及發展機會，並安排職場醫師與護理師定期進行健康風險分析，給予健康指導，建立專屬「健康運動生活圈」APP辦理多項健康促進活動及向心力活動，透過幸福合作社於各地區培育幸福志工，提供員工快速有效的幫助，並建立利害關係人信箱、員工滿意度調查等良好的溝通管道，今年4月起更讓門市夥伴可「自行決定名牌名字與稱謂」保護隱私、尊重多元認同。

統一超商透過減塑營運策略，建構綠色供應鏈榮獲「綠色領導獎」，2020年起宣示「減塑元年」，持續由相關部門推展各項減塑、循環利用的永續方案，藉由制定自有商品包材減量目標，將寶特瓶等可回收物料製成的再生塑料（Recycled PET, rPET），運用在部分生鮮沙拉、手卷與壽司包裝容器；7-ELEVEN門市外帶的湯匙、叉子等餐具減少塑料使用，2024年餐具減塑共超過50噸；與統奕包裝共同研發首創100%在地自建的「高效智慧回收機」至今已累計回收逾4,100萬個寶特瓶及1,000萬顆電池，7-ELEVEN攜手星巴克與21Plus架構全台超過3,100店「OPEN iECO循環杯生態圈」；結合Yahoo購物等多家電商平台，成為全台覆蓋率最廣的「循環包材回收網絡」，結合供應鏈展現永續「綠實力」打造共榮共好的永續生態圈。

統一超商攜手統一超商好鄰居文教基金會以「7-ELEVEN好鄰居深化永續素養閱讀力」專案，榮獲「社會公益發展獎」肯定，結合全台7,000多家7-ELEVEN門市據點，15年來累計舉辦逾10萬場「好鄰居同樂會」，吸引超過230萬人次參與，相當於全台每10人中、就有1人曾行動響應。2023年更升級門市角色為「好鄰居教室」，讓幼兒園、小學與安親班師生能在超商場域中進行真實且貼近生活的體驗式課程；2024年則攜手政府單位與非營利組織共同推出7款永續教材，聚焦生物多樣性、環境保護與低碳飲食三大主題，推動永續素養從課堂走入生活。

統一超商好鄰居文教基金會長期深耕閱讀教育，自2014年推動「閱讀勵學計畫」以來，已支持逾百所學校與陪讀班，累積閱讀量突破85萬冊，透過閱讀集點機制鼓勵孩子自主學習，透過每年舉辦「好鄰居徵文比賽」，將食育、節能、生態等議題融入寫作，引導孩童培養永續思維；近年更進一步發展「好鄰居紙圖書館」、「一校一專案」、「永續股長校園行動計畫」等創新方案，讓閱讀成為改變的起點。