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房市還不夠冷？6月全台交易再量縮 住商：全台減10.8%

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
住商機構統計旗下加盟店成交件數，全台量減10.8%，各區域買氣均顯弱勢。本報系資料照片
住商機構統計旗下加盟店成交件數，全台量減10.8%，各區域買氣均顯弱勢。本報系資料照片

房市再降溫？住商機構統計旗下加盟店成交件數，全台量減10.8%，各區域買氣均顯弱勢，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，六月份變數頻傳，又有央行理監事會議題，惟目前交易狀況仍受貸款影響，該狀況恐怕短時間內都不容易改善。

觀察各縣市表現，北市月減10.9%，年減43.0%，新北減少2.2%，年減45.1%，桃園月減14.1%，年減51.0%，台中月減24.5%，年減52.5%，台南月減16.2%，年減52.7%，高雄月減10.5%，年減56.0%，全台月減10.8%，年減48.6%。徐佳馨說，新北因為預售交屋個案出現，加上北市買盤外溢效果，交易相對穩健，而在央行態度保守，市場前景未明下，不透過降價想要成交，很難有更多期待。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，目前雖有部分建商打出讓利、降價等銷售手段，但新案市場實際價格下修力道些微，且未能形成廣泛降價態勢，是否真能撼動整體市場，仍有待觀察。

針對成屋市場，賴志昶說，部分蛋白區且屋況劣勢物件，受限於買氣趨冷，屋主心態逐漸調整，惟整體新案價格仍未明顯鬆動，令中古屋市場修正幅度難有表現，同時目前貸款排隊、延後撥款等現象仍存在，加上房貸利率持續維持高檔，對買氣是一大硬傷，購屋人特別謹慎之下，未來交易量亦不容樂觀。

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