信義房屋桃園分店4天募逾2000本書 助慢飛天使展開閱讀旅程

近40家分店、300位同仁齊心動員，信義房屋為慢飛天使送上閱讀的希望！為支持長期關注慢飛天使議題的「桃園市築夢家族社區兒童發展協會」閱讀陪伴計畫，信義房屋在桃園地區發起為期四天的「書送希望」公益募書活動，號召民眾捐贈家中二手書籍。短短幾日就募集到2111本愛心書籍，日前更親送交書，展現企業與民眾攜手共好的溫暖力量。

6月21日（六），信義房屋桃園分店同仁帶著這份由客戶與同仁集結的愛心募書，親自前往築夢家族農作培力園區舉行交書儀式。儘管當天是分店營運最忙碌的週末，現場仍有多位區主管與分店店長親自出席，與築夢家族的孩子、家長、志工及桃園市閱讀推廣協會共同見證這場溫馨的時刻。

築夢家族創辦人呂秀雪表示：「築夢家族由一群遲緩兒與特殊兒家庭共同成立，我們努力陪伴孩子自立、融入社會。信義房屋在我們築夢的路上多次給予支持，這次募集到大量書籍，讓閱讀陪伴計畫得以展開，真心感謝每一位幫助我們圓夢的人。」

信義房屋公益事業推動組經理蕭雅雯表示，信義房屋和築夢家族的緣分始於「社區一家計畫」，除了提供圓夢金支持社區外，更也希望透過多元行動，實踐企業與社會共好精神，也因此以社區一家為核心，串聯社區、分店、客戶讓善的力量擴大。信義房屋協理郭禮偉致詞時說到，這次桃園區同仁全體動員，就是信義精神的最好展現。透過募書活動不僅凝聚同仁的公益行動力，也讓客戶深刻感受到信義人不只服務客戶，更參與在地、改變社區。

「從客戶的眼中看見，他們真的認為我們在做一件有意義的事。」桃一區詹智偉協理分享，有客戶深受這次募書活動的精神感動，特地將家中書籍仔細擦拭後親送到分店，夫妻倆合力搬來四大箱書籍，還有同樣為遲緩兒家庭的民眾特地將家中相關書籍捐出來，希望讓愛擴大。

桃二區許玲綾協理則表示：「做好公益，其實不需要跑遠，在我們身邊就可以開始。這次雖然活動時間短，但我們每位同仁都全心投入，串聯客戶的愛心，為在地付出、為慢飛天使點亮閱讀的希望。」