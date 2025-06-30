6月房市買氣再下探 房仲：全年交易難樂觀

住商機構統計旗下加盟店6月成交件數，各區域買氣均顯弱勢，全台量減10%，和去年6月相比，成交量更僅有一半。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，目前交易狀況仍受貸款影響，短時間內不易改善，今年恐難樂觀。

縱觀各縣市表現，北市月減10%，年減43%，新北月減2%，年減45%，桃園月減14%，年減51%，台中月減24%，年減52%，台南月減16%，年減52%，高雄月減10%，年減56%，全台月減10%，年減48%。

徐佳馨認為，新北因為預售交屋個案出現，加上北市買盤外溢效果，交易相對穩健，而在央行態度保守，市場前景未明下，不透過降價想要成交，很難有更多期待。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，目前推案市場雖有部分建商打出讓利、降價等銷售手段，但實際價格下修力道些微，且未能形成廣泛降價態勢，是否真能撼動整體市場，仍待觀察。

至於成屋市場，部分蛋白區且屋況劣勢的物件，受限於買氣趨冷，屋主心態逐漸調整，但因新案價格仍未明顯鬆動，中古屋市場修正也不明顯。

他表示，目前貸款排隊、延後撥款等現象仍存在，加上房貸利率持續維持高檔，對買氣是一大硬傷，在購屋人特別謹慎下，今年交易量難樂觀。