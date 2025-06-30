黑水虻結合AI轉化廚餘為資源 羽田打造永續經濟

台灣每年超過62萬噸廚餘，足可堆出超過1萬座台北101大樓，而這些看似無用的剩食，在羽田結合AI（人工智慧）與自然界分解大師黑水虻幫助下搖身變黃金，逐步實現廢棄物零浪費。

「羽田，寓意羽化重生的土壤，我們的使命就是走出一條可持續發展的永續農業之路」，羽田生物農業股份有限公司經理涂智凱語氣堅定地告訴中央社記者。

位於彰化縣的羽田以契作推廣有機農業起家，近年力拚產業升級及轉型，打造從廚餘回收、資源轉換到農牧應用的循環經濟系統，將殘渣、廚餘與污泥等轉化為肥料回歸農民，注入農業永續動能，重新定義廢棄物價值。

在腐敗中重生 黑水虻翻轉農業經濟鏈

羽田目前在員林市、鹿港鎮設有機農產品加工廠及黑水虻養殖廠房，透過契作機制與全台超過150名農民合作，收購山藥、地瓜等有機根莖作物，加工後進連鎖超級市場及賣場銷售。

「黑水虻這種專食腐敗物質的昆蟲，是自然界的分解高手與轉換者，能藉由分泌酵素迅速分解有機物，蟲糞成為絕佳肥料來源」，涂智凱表示，以前加工留下的果皮殘渣都要拜託農民幫忙堆肥，羽田花了近2年研究黑水虻養殖設備，進化成自己處理，用黑水虻轉化為肥料。

羽田鹿港廠員工忙著將收回的廚餘破碎脫水，也有人在照料一座座養殖槽。數以萬計黑水虻靜靜待在養殖箱、槽內，專注進食看似不起眼的廚餘。

涂智凱表示，孵育黑水虻須有相當經驗，才能控制孵出最多的量，待養成幼蟲，大概如人類在國中最會吃階段，就可進到養殖槽分解廚餘。

工廠另一頭，涂智凱指著一堆已腐熟的中藥渣，顏色從原本的黃色轉為深褐色，都是黑水虻分解後成果，也就是天然有機肥料。

涂智凱說，羽田和中部許多餐廳配合去化廚餘，黑水虻與傳統廚餘處理方式不同，避開疫病風險，減碳效益至少7成，有的案場距離近，碳排放最多減8成。連食品工廠產出含有機質的污泥，也可經黑水虻轉化成肥料。

「去上游污泥、清下游廚餘」，羽田將農產品殘渣轉化製成的肥料，以便宜價格回售給契作農戶，降低農民肥料成本，種出品質佳、產量高的有機作物。

清潔隊最佳幫手 自動化養殖設備革新廚餘處理模式

數年前因應非洲豬瘟防疫契機，羽田念頭一轉，與廚餘回收量最大的新北市政府合作，結合AI研發貨櫃式黑水虻自動化養殖設備，陸續拓展到新竹縣、彰化與台中市等清潔隊，平均每日收40到50噸廚餘。

「一開始處理廚餘時，豬骨、椰子殼讓設備壞了好幾次，繳了不少學費投入研究才克服」，涂智凱回想，初期從北部運廚餘到彰化處理，運費就占總營收4成，為節省運輸成本，發展出可移動式貨櫃，將黑水虻養殖設備移到清潔隊就地處理，每批廚餘最快10到12天就能轉換為肥料。

這設備採層架、密閉設計，有減少異味、不用建廠房、空間利用率增加等優勢，導入AI技術能即時監控溫度與溼度，自動調節排風循環，大幅減碳，提升黑水虻繁殖效率、降低運輸及人力成本，解決地方政府廚餘難題。

涂智凱說，只有將廚餘送進養殖設備及收成需要人力，「傳統貨櫃要3個人負責養殖，3個自動化貨櫃設備只要1人操作電腦就行」。

看準黑水虻潛力 尋求資源再生無限可能

黑水虻糞便能作肥料回歸農業，養大的幼蟲可當飼料回到養殖業，但涂智凱觀察，台灣人工成本高，飼料價格比不過進口，就進一步研發微生物製劑，加入飼料中可改善動物腸胃道菌相，找出另一條路，不怕飼料價格不好。

羽田持續深化應用，混合雞糞與黑水虻蟲糞、微生物製劑後，透過厭氧包裝發酵，經2、3週製成肥料，供給農地使用，避免臭味與蒼蠅滋生等困擾。

涂智凱形容，「微生物製劑就像黑水虻身上小兵，可隨時出擊」，還能輔助養殖戶及食品工廠廢水淨化，減少3到4成污泥產出，節省後端處理成本，而產生的有機性污泥又可運用黑水虻轉為肥料或微生物製劑，不斷循環利用。

放眼未來，涂智凱認為黑水虻潛能遠超想像，「整隻都是寶」，蛹殼可萃取幾丁聚醣，抑制細菌生長，應用於農業、醫藥等產業，黑色素具導電性，吸引半導體產業關注，甚至有韓國業者洽詢收購蟲皮開發機能衣。

他期待羽田跨入更多潛力市場，透過資源轉換與生技等產業鏈連結，實現資源有效利用最大化，打開永續新局。