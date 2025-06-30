泰福生物相似藥授權美國 Cipla 集團 下半年上市

泰福-KY（6541）30日宣布，美國子公司Tanvex BioPharma USA, Inc.與全球藥品大廠Cipla在美國市場的全資子公司Invagen Pharmaceuticals, Inc.簽訂授權、銷售暨製造協議，攜手推動泰福生技首項生物相似藥NYPOZI（原廠參考藥物為白血球增生劑Neupogen、filgrastim-txid）在美國市場之商業量產與上市銷售。

這不僅是泰福生技首項在美國市場上市銷售的生物製劑產品，也是第一個由台灣生物製劑廠家自行取證、自行生產的生物相似藥。

根據此一授權協議，Cipla將負責NYPOZI在美國市場的行銷與銷售，Tanvex USA做為藥證登記之製造廠商、將負責此一產品之量產製造及生產供應，並透過產品供貨之銷貨收入、權利金及里程碑收入及上市後的銷售分潤等，實現商業回報。

這也是泰福生技旗下已通過美國FDA審查通過的聖地牙哥廠，於美國市場第一個商業化量產的產品。本次的策略合作不僅實現了泰福生技多年來投資生物相似藥領域開發成果的市場價值、讓泰福生技可專注資源發展以Bora Biologics品牌營運的CDMO業務，更使得Bora Biologics在美國市場的拓展布局上建立起第一個商業量產實績。

泰福生技執行長Stephen Lam表示：「非常榮幸與 Cipla 合作，將 NYPOZI帶入美國市場。這不僅證明我們研發實力受到國際肯定，也象徵我們自製的生物相似藥品成功踏上美國市場，成為台灣生技的一項創舉。未來我們將更加專注資源於擴大全球 CDMO 服務版圖，滿足全球對高品質生物製劑的迫切需求」。

泰福生技目前在台灣竹北與美國聖地牙哥均設有符合 GMP 標準的開發與製造基地，提供包含細胞株開發、製程與分析方法開發、臨床與商業化製造等全方位 CDMO 解決方案。本次協議更進一步鞏固其向全球性 CDMO 平台轉型的方向與決心，大幅提升內部資源的有效分工與營運效率。儘管交易的具體財務條款未公開，雙方已積極展開美國市場的上市準備工作，預計將於今年下半年正式推出 NYPOZI。