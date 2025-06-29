有線電視結盟 搶中華電企業固網寬頻市場

富邦集團董事長蔡明忠登高一呼，有線電視業者打團體戰，號召凱擘中嘉、ＴＢＣ、台灣大、台數科、大豐電等籌組有線寬頻大平台，目標整合有線寬頻網路資源，成為中華電信之外的第二條「有線寬頻高速公路」，強化台灣網路韌性，並搶攻被中華電信寡占的政府、企業固網寬頻市場。

「打造中華電信以外，另一條有線寬頻高速公路」，是蔡明忠多年來的夢想，但單靠富邦集團旗下台灣大及凱擘，力量遠遠不足，需要全台有線電視業者大合作。因此在蔡明忠號召下，台數科董事長廖紫岑擔任台灣有線寬頻產業協會（ＣＢＩＴ）理事長，邀集同業籌組有線寬頻大平台。

業界分析，全台有線電視被畫分為廿二個經營區，讓業者規模與業務拓展同步受限。

加上過往有線電視產業內外交迫，業內殺價競爭，外部ＯＴＴ ＴＶ侵擾。業界形容，面對ＯＴＴ ＴＶ大軍壓境，大家不共同迎敵，還在破了洞的船上（有線電視產業）打來打去並不是辦法。

如今有線電視業者將目光轉向企業市場及政府標案，但即使是富邦旗下台灣大及凱擘、中嘉集團、ＴＢＣ及大豐電、台數科集團等有線電視四大巨頭，在全台網路涵蓋還是有限，要搶政府標案及企業客戶網路，得合作才有機會。

近年隨著殺價戰漸歇，廖紫岑接任ＣＢＩＴ理事長後，把過往「退群」的大小業者找回來，在ＣＢＩＴ平台下建立互信合作機制，盤點各家資源，串連成台灣第二條寬頻高速公路終於「有影」。目前個別業者已各自接案，並進行小聯盟串連合作，未來統整各家網路資源及業務分工、報價、拆帳等，攜手搶進市場。

廖紫岑表示，有線電視寬頻網路持續升級，是跟中華電信一樣很有競爭力的寬頻基礎網路，未來串連有線電視業者一起合作，打造新的網路合作模式，搶進企業市場。

大豐電董事長張銘志表示，已與ＴＢＣ、凱擘策略合作，未來可望擴大至全台有線電視業者合作，拓展智慧城市、智慧國家、企業智慧ＩＣＴ解決方案等。