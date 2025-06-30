有線電視業界 拚掙脫三大緊箍咒

有線電視業者籌組有線寬頻大平台，展開團體戰之餘，也積極養寬頻金雞，其中，大豐電（6184）旗下「大大寬頻」將上市櫃；台數科（6464）旗下台基科、中嘉投資的中嘉和網也積極拓展寬頻業務，力求掙脫有線電視業者數十年來揮之不去的「黨政軍、經營區、市占率」三大緊箍咒。

過往有線電視業者受法規限制，黨政軍「一股都不能投資」、加上經營區限制、市占率三分之一上限等，被視為是限制有線電產業發展的「三大緊箍咒」。

業者直指，相較之下，中華電信無論MOD、寬頻業務都無此限制，近年有線電視業者拓展有線電視經營區受阻，拓展寬頻經營區也要跨越不少關卡，現在業者將有線電視業務及有線寬頻業務切割獨立，有線寬頻業務確立法規依循，跟中華電信站在同一個公平競爭的位置，近年更要推動上市櫃，引進更多資金挹注及策略結盟的可能。

大豐電董事長張銘志指出，「大大寬頻」用戶數突破17.5萬戶，預計兩年內達成寬頻用戶目標20萬戶，加上共同品牌合作夥伴，未來「大大寬頻」品牌用戶目標突破60萬戶，規劃「大大寬頻」上市（櫃），除對大大寬頻形象與業務帶來積極效益，更要擴大對外策略合作（已與TBC、凱擘策略合作），以及其他業務（如IDC、企業客戶）延伸的新機會。

台數科旗下台基科負責集團家庭寬頻網路、企業專業及學術網路專線，並參與5G專網建置，搶進智慧城市等智慧解決方案。