富邦蔡明忠號召台數科、大豐電等整合資源 有線TV業打造寬頻高速路

富邦集團董事長蔡明忠登高一呼，有線電視業者打團體戰，號召凱擘中嘉、TBC、台灣大（3045）、台數科（6464）、大豐電（6184）等籌組有線寬頻大平台，目標整合有線寬頻網路資源，成為中華電信（2412）之外的第二條「有線寬頻高速公路」，強化台灣網路韌性，並搶攻被中華電信寡占的政府、企業固網寬頻市場。

「打造中華電信以外，另一條有線寬頻高速公路」，是蔡明忠多年來的夢想，但單靠富邦集團旗下台灣大及凱擘，力量遠遠不足，需要全台有線電視業者大合作才行。

在蔡明忠號召下，台數科董事長廖紫岑擔任台灣有線寬頻產業協會（CBIT）理事長聚集同業，包括凱擘中嘉、TBC、台灣大、台數科、大豐電等都加入籌組有線寬頻大平台。

圖／經濟日報提供

業界分析，相較於中華電信寬頻網路涵蓋全台，全台有線電視被劃分為22個經營區，經營區限制，加上市占率三分之一，讓有線電視業者規模與業務拓展同步受限。

再加上過往有線電視產業內外交迫，業內殺價競爭，外部OTT TV侵擾。業界形容，面對OTT TV大軍壓境，大家不共同迎敵，還在破了洞的船上（有線電視產業）打來打去並不是辦法。

現在有線電視業者將矛頭轉向企業市場及政府標案，但即使是富邦旗下台灣大及凱擘、中嘉集團、TBC及大豐電、台數科集團等有線電視四大巨頭，在全台網路涵蓋還是有限，要搶政府標案及企業客戶網路，得合作打群架才有機會。

廖紫岑表示，有線電視寬頻網路持續升級，是跟中華電信一樣很有競爭力的寬頻幾基礎網路，未來串連有線電視業者一起合作，打造新的網路合作模式，搶進企業市場，不僅是台灣韌性網路的一環，未來還可以拓展到更多面向。

大豐電董事長張銘志表示，AI相關產業及數位經濟發展，也奠定在高速網路的基礎上，「大大寬頻」除持續拓展家用寬頻用戶，更擴大對外合作，已與TBC、凱擘策略合作，未來可望擴大至全台有線電視業者合作，拓展智慧城市、智慧國家、企業智慧ICT解決方案等。

中嘉寬頻表示，以開放的態度與各領域業者合作，並與寬頻及電信業者共同協作的默契及案例，未來會繼續保持開放的態度與各方合作。