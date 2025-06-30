貨櫃海運歐洲線大漲…「無基之彈」

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

貨櫃海運歐洲線上周逆勢大漲，貨攬業者指出，此前歐洲運力都被抽調至北美導致歐線運力真空，加上以伊戰事、紅海危機持續，讓歐線運價續揚，但應注意這一波的歐線漲價恐是「無基之彈」。

上海航運交易所上周五（27日）公布的貨櫃海運運價指數（SCFI）中，北美線續跌，但歐洲線則一反常態大漲，上海到歐洲每20呎櫃運價2,030美元，上漲195美元、周漲10.63％；不過，運量較低的地中海線每20呎櫃櫃2,985美元，下跌78美元、周跌2.55％。

據了解，7月起貨櫃航商對於歐洲航線將透過控艙，來維持基本運價，甚至7月1日起每FEU（40呎櫃）計畫調漲上看300美元，這也帶動上周運價指數率先反映。至於這樣的漲勢能維持多久，業者都不抱期待。

根據貨攬業者的分析，美中貿易初步走向「緊張式的和解」，但美國對中國大陸的關稅政策並未回到大戰之前，即使把關稅計畫再推遲三個月，貨量仍將難見起色。

另外，航商若不想讓北美線運價掉到成本線以下，下一步，會把之前從歐洲線調過來支援的運力「歸建」，後續也將影響歐洲線的運價表現。

關稅 上海

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