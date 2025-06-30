北美線運價下探 旺季效應恐落空 影響長榮、陽明、萬海業績

貨櫃海運北美線貨量驟減、運力續增，導致運價欲振乏力，貨攬業者指出，遠東到美西線的運價短線進入2,000美元保衛戰，若守不住，則恐進入1,700美元的成本防線，若情況未見改善，恐衝擊三雄後續營運動能。

業內指出，若運價續跌，勢必影響貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）7月起的營運成績單。法人分析，6月上旬的運價跟運量都還維持在相對高點，中旬起則開始走弱，三雄6月營收表現是近期投資人最關心的事件之一，也影響後續的填息動能。

上海航交所SCFI運價指數上周五（27日）公告的貨櫃運價指數，報價連三周下滑，美西、美東航線分別續跌7％、11.86％。

圖／經濟日報提供

專家預期，貨櫃運價本周起正式進入7月，業界原先預估的旺季效應恐將落空，遠東到美西、美東的運價要守住每FEU（40呎櫃）2,000美元、4,000美元防線，恐怕有一定的難度。

據了解，貨櫃海運龍頭地中海航運（MSC）日前已經宣布7月要降價，搶貨的意圖明顯，連帶也引發漣漪效應，多家指標航商原訂7月1日要漲價的計畫，也暫緩實施。

國內航運業者認為，市場對於美國推出的對等關稅已經逐漸麻痺當中，補庫存的高峰時間已經接尾聲，搶出貨力道減緩，又遇到船公司大量投入加班船，有些航商連小型船舶兩、三千TEU（20呎櫃）都搶進遠東-美西航線，隨著運價回跌後，這些奇怪的現象會恢復平靜，運價會開始反應正常的供需。

業者認為，市場過度解讀短期性的極端運價變化，以伊衝突開打後，地緣政治壓力下，短期間內所有航商都不會返回紅海，紅海繞道持續造成全球貨櫃輪吃緊，國際碳排法規趨嚴，有助緩解運力。

此前，國際航商大量抽調船舶進入北美線，這會影響北美線的運價表現，但也會讓排擠效應顯現在其他航線，貨櫃海運市場呈現多空並陳的情況，不過，北美線仍是航商營收的大宗來源，最受矚目。

不過，專家也指出，目前貨櫃海運最大的問題還是在貨量不足，而其關鍵是美中貿易戰仍否持續向好，若雙方能回歸「大戰前的和平」，貿易回到正常的秩序，對於航商而言將出現正面效益。