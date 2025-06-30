統一超推動永續 拿下三大獎

「亞洲企業社會責任獎（AREA）」評選結果出爐，統一超商（2912）一舉榮獲「社會公益發展獎」、「綠色領導獎」、「人力投資獎」三大獎項。

亞洲企業商會（Enterprise Asia）舉辦的「亞洲企業社會責任獎」有「永續諾貝爾獎」之美譽，為亞洲評價最高的永續獎項之一，6月27日於泰國曼谷舉行頒獎典禮。

統一超商指出，該公司自2020年起已連六年獲獎，已獲AREA 14項獎座殊榮，積極回應實踐SDGs目標，展現以人為本、環境友善、多元共融的永續行動。

AREA持續表彰來自各行各業，在社會公益發展、人力投資、綠色領導、企業治理、健康衛生與企業領袖等各領域中表現突出的企業。統一超商力行減塑、減碳、惜食、永續採購與多元共融等多項永續作為，受到海內外各永續獎項肯定，更是今年全台超商業唯一榮獲「亞洲企業社會責任獎」的亞洲永續標竿企業。

統一超商積極打造DEI（多元、平等、共融）友善職場新文化榮獲「人力投資獎」肯定，致力人才培育及多元聘用，招募中高齡、學生及身心障礙者等多元族群，營造全齡友善工作環境，首創零售通路之先針對大專院校門市僑生開啟「外籍生職前訓專班」；創造公平友善就業環境，提供資源、平等的待遇及發展機會，並安排職場醫師與護理師定期進行健康風險分析，今年4月起更讓門市夥伴可「自行決定名牌名字與稱謂」保護隱私、尊重多元認同。

統一超商透過減塑營運策略，建構綠色供應鏈榮獲「綠色領導獎」，2020年起宣示「減塑元年」，持續由相關部門推展各項減塑、循環利用的永續方案，藉由制定自有商品包材減量目標，將寶特瓶等可回收物料製成再生塑料（Recycled PET, rPET）；7-ELEVEN門市外帶的湯匙、叉子等餐具減少塑料使用，2024年餐具減塑共超過50噸；與統奕包裝共同研發首創100%在地自建的「高效智慧回收機」至今已累計回收逾4,100萬個寶特瓶及1,000萬顆電池；結合Yahoo購物等多家電商平台，成為全台覆蓋率最廣的「循環包材回收網絡」。