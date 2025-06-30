亞泥誠信經營 奪企業治理獎

亞泥（1102）今年以推動誠信經營、強化公司治理的具體行動，近日在2025 AREA亞洲企業社會責任獎評選中，首獲「企業治理獎」（Corporate Governance）肯定，是亞泥第七度獲頒AREA獎項，展現企業治理透明、誠信文化與永續管理上綜合成效。

「2025 AREA亞洲企業社會責任獎（2025 Asia Responsible Enterprise Awards，AREA）」6月27日在泰國曼谷舉行頒獎典禮。亞泥總經理李坤炎表示，亞泥始終以「誠信」為企業根本，持續打造透明、負責的治理文化。此次獲得AREA「企業治理獎」，不僅是對公司制度與文化的肯定，更鼓勵團隊朝更高標準的ESG當責與永續治理邁進。

李坤炎強調，誠信經營不是口號，而是我們日常決策的核心準則。亞泥秉持「賄賂零容忍」原則，透過管理系統持續優化，將誠信轉化為企業風險管理與品牌競爭力的關鍵優勢。

在誠信治理實踐上，亞泥自2022年導入ISO 37001反賄賂管理系統，已建構完善且具效能的制度架構，並推動至全體員工與子公司，亞泥全體15位董事與台灣全體員工均已簽署《賄賂防制政策遵循聲明書》，展現公司高層與基層對誠信經營的共同承諾。截至2024年底，未發生任何貪腐、賄賂、利益衝突、洗錢或內線交易等違規情事，並100%達成賄賂防制管理目標。

為強化ESG永續治理，亞泥將ESG績效納入高階主管獎酬機制，若碳排放、汙染防治及員工安全等關鍵指標未達標，獎酬將予以扣減，確保管理階層對永續目標負責，提升組織執行力。同時，公司董事會已導入外部績效評估制度，2025年評核結果各項指標均達4.8分以上，展現董事會治理效能。且亞泥企業永續委員會由過半數外部獨立董事組成，藉由外部專業視角，強化監督與建議功能，確保永續策略具前瞻性、執行具成效。