經濟選書／α世代價值觀 決定我們的未來

在與企業方談論Z世代（1997年～2009年出生）或α世代（2010年～2024年出生）的特徵時，常會有人問到：「這些行為特徵究竟是這個世代特有的，還是反映了整個時代的趨勢？」

面對這個問題，我通常先解釋：「各個時代生活環境相似之處，會影響同一時期成長的世代，使他們的價值觀與行為具有一致的特徵。」並以此為前提，進一步說明：「正因如此，更有必要理解該世代是在什麼樣的生活環境中，建立他們的人格與價值觀。」

所謂的人格，指心理層面的特質。人格通常會在3～10歲的童年時期奠定基礎。在進入10～18歲的青春期後，受到周遭環境與人際關係影響，逐漸確立價值觀（對人、事、物的看法）。到了18歲以後的青年期，該世代共通的行為特徵會更加明顯。

我們在研究X、Y、Z及α世代時，也遵循這樣的觀點，觀察他們在童年期、青春期和青年期這三個階段，如何逐步形成只屬於該世代的共同特徵。只要能夠理解世代成長歷程，結合該時代的流行文化、社會氛圍與生活環境，就能更全面的掌握其行為特徵。

目前，α世代大都仍處於建立人格基礎的童年時期。但接下來，他們將逐漸邁入青春期，開始形塑自己的價值觀。未來，我們也將持續觀察α世代在脫離父母、邁向自立的過程中，價值觀與行為模式是否會出現新的變化，深入了解這個世代的成長過程。

另一個較常見問題是：「現在的大學生，在進入職場並實現經濟獨立之後，他們的價值觀和行為是否會有所改變？」也就是「世代的行為特徵，是否會隨著年齡增長而產生變化？」

以我觀察研究室歷屆畢業生的經驗來看，他們在進入社會之後，價值觀和行為特徵不會產生劇烈的變化。當然，隨著可支配所得增加，跟學生時期相比，消費習慣自然有所改變。例如：不再像學生時那樣愛吃吃到飽，反而傾向品嘗少量但美味的食物。但是，我認為像是「不想浪費錢」的節儉態度是不會變的。

我就是個最好的例子。十年前，我從外商顧問公司經營者轉換跑道投入教職，生活環境產生巨大變化。過去，我的工作從未與大學生有太多接觸，轉職之後，經過每天相處，逐漸改變我對他們的看法和感受。

剛開始，我對許多事情感到非常困惑。例如，大學生經常會在言談間省略一些字句、發表時習慣一手拿著手機、對會面的時間和地點都含糊決定等。

但跟他們共同相處幾個月之後，我慢慢理解到那些行為背後的價值觀與環境，也逐漸能夠包容、接受價值觀上的種種差異。

以見面約時間或地點不夠明確為例，是因為他們覺得只要大概決定，當天再用手機聯絡就好。這也反映出他們不想給對方壓力、體貼彼此的想法。了解這一點後，我甚至開始認同：「或許這樣的思考方式，更符合接下來的時代趨勢。」更進一步心生「這些孩子未來將創造出嶄新的社會標準，確實該支持他們」的想法。

我相信，無論在哪個時代，年輕一代的價值觀通常會比上一個世代更符合當下的社會需求，並推動社會進步與變遷。尤其是Z世代和α世代，基本上大都以社會公益（Social Good）為判斷標準，使得上個世代很難對他們的行為提出反對意見。

（《α世代，這群小朋友決定我們的未來》，任性出版）