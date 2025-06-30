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數位行銷／用 AI 賦能打造品牌

經濟日報／ 鄭緯筌（《不會寫程式也能創立個人品牌和變現》作者）

還記得第一次看到ChatGPT幫你寫好一篇文案或是繪製產品設計圖所帶來的驚喜嗎？這些過去需要花上好幾天才能完成的工作，如今幾分鐘就能搞定。AI的力量，正悄悄滲透到職場。

然而，真正令人興奮的不只是效率提升，而是這場變革讓我們重新思考：「品牌到底要如何被看見？」在資訊爆炸的時代，單靠創意已經不夠。品牌若想突破同溫層、創造記憶點與留下好感，必須結合數據洞察、技術加速，以及人的價值觀與敘事能力。AI，正是那把鑰匙。

從國際品牌的應用來看，Netflix的推薦系統改寫現代人的觀看體驗，八成的收視來自AI的精準推播。透過機器學習與語意分析，讓平台更懂你，從中大幅提升使用者黏著度。這背後的關鍵不是冷冰冰的程式碼，而是對行為數據的高度敏感與運用。

Coca-Cola的AI實驗更具啟發性，他們使用DALL·E快速產製廣告，不只縮短創意周期，還讓行銷人員在策略構思與品牌語調雕琢有更多時間投入。

我自己在輔導品牌轉型過程中也深刻感受到，AI不只是解決問題的工具，更促使品牌團隊重新學習什麼值得投入。

真正值得品牌投注心力的，是策略設計與價值詮釋，也就是我們想傳達什麼給誰？用什麼語氣？用什麼情境與場域切入？這些問題，AI暫時還不能完全幫我們思考，但它能提供極大的輔助，讓你更貼近消費者的真實感受。

許多企業導入AI的痛點，在於團隊對AI的信任度與理解度不足。有人擔心技術太難學，有人覺得AI產出沒靈魂。如果你願意把它當成夥伴，就能在內容創作、廣告優化、用戶互動上發現新的節奏與突破點。

當然，AI的應用絕非沒有風險。若不處理數據倫理、隱私規範、模型偏見等問題，會直接損害品牌的信任資本。這也是為什麼我強烈建議企業要建立AI倫理準則，要讓大家知道：我們用哪些工具、搜集哪些資料、怎麼讓用戶知情與同意。你愈透明，就愈能在信任為本的時代，站穩腳步。

已有不少企業開始組建跨部門的AI應用工作小組，裡面有行銷、IT、數據分析或產品企劃的夥伴共同參與。這種跨域合作讓AI應用不再只是單點突破，而是系統性的流程重塑。

未來的品牌，將由人與AI共創。你說故事、AI幫你生成情境；你訂目標、AI幫你優化資源配置；你建立品牌觀點，AI幫你放大觸及與回饋。這不只是減輕工作，而是擴大影響力。

倘若你還在觀望AI是否值得導入，希望可以盡快做出決策。這個轉變不需要一次到位，但必須開始。你可以從今天起，讓AI幫你生成一封會員感謝信、一篇社群貼文或一份報表摘要，漸漸熟悉它的語感與邏輯。當你愈用愈熟，會發現AI不只是省時間，它還讓你看見更多以前沒看見的機會。

用AI賦能，不是科技的口號，而是品牌的成長策略。現在就讓AI成為你團隊裡那位最安靜、最勤奮、但效率奇高的夥伴吧。不需太久的時間，你就會赫然發現，這場AI風潮，最終帶來的不是恐懼，而是重新找回創意與價值的喜悅。

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