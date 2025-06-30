點子農場／3i思維… AI時代台商行動準則

應邀到澳門台商聯誼會的年度大會演講，分享對AI新經濟的觀察和建言。「我們正站在AI新經濟時代的起始點，在這個新世界裡，台商不只是投資人和管理者，更應該成為創新者、影響者、價值創造者。」我以這樣的開場，提出「三意思索」的觀點，請大家用「3i」思考：Innovation（創新）、Impact（影響）、Income（收益），來重新定義自己在AI時代裡的角色。

多年來，台商們從到深圳、蘇州、東莞，一手把工廠從稻田裡蓋起來，把台灣的生產線、管理制度、品質意識輸出到中國與世界。也有人轉戰越南、泰國、印尼，成為當地製造業與就業的骨幹，甚至有人在美國與歐洲布局。

這些年來，台商的實力早已從「世界工廠的代工者」進化為「跨國供應鏈的主導者」、「品牌經營人」、「文化與資本的推手」。除了打造全球最大的電子製造基地，主導全球筆電市場，甚至有許多台商子弟在矽谷、上海、東京創業，用第二代的方式創造新的榮光。

台商的資源不只是資金，還包含跨境經驗、人脈網絡、語言與文化的橋樑能力，以及對市場敏感度的高度鍛鍊。這些，是面對AI時代最關鍵的軟實力。

今天面對的AI革命，不只是科技的升級，更是產業邏輯與價值觀的重建。AI不是單一技術，而是一種重組整個「決策—溝通—創造」過程的力量。這將改變產品、服務、企業、甚至國家之間的競爭方式。

此時此刻，台商不能只想著「省成本」、「找產地」、「賣產品」的舊模式，而是該以「三意3i」，作為每一位台商的行動準則：

Innovation（創新）：台商務實而靈活，應結合AI技術，推動製造智能化、品牌數位化、甚至公益科技化。這不只是轉型，更是再定義。

Impact（影響）：AI時代講求的是網絡效應與價值擴散，台商可透過自身供應鏈與客戶基礎，擴大影響力，成為亞洲創新場景的實驗平台與文化橋樑。

Income（收益）：新的收益模式不再只是銷售利潤，而是資料、用戶、生態系、平台紅利的長期變現。要做「新型價值創造者」，而不是「舊型財富搬運工」。

今天的世界，正被美中角力嚴重擠壓，而台商也因此站在了新的歷史位置上，扮演了「穿梭者」與「翻譯者」的關鍵角色。一方面，台商熟悉中國市場的邏輯與文化；另一方面，又有與西方企業接軌的經驗與信任資本。

這種獨特的位置，是世界少有的資產。如果能在矽谷與上海之間打造創新實驗網絡，如果能在東南亞推動三意教育與AI創業孵化，那麼「台商」將不只是商人，而是文明之間的中介者，更是知識與價值的節點。

這是美中角力下的台商紅利，台灣人可以成為兩強之間的橋梁，用務實與智慧穿越對抗，轉化張力為合作，甚至為台灣帶來一種「超越規模的不對稱存在感」，我們小而強。

「讓AI時代的台商，再成為歷史的開創者」，當我以這樣的結論走下講台之後，一位台商走上前握著我的手說：「我們這一代是從電風扇做到手機；您說得對，下一代，應該從數據做到價值。」

那一刻，我忽然更認識了台商，這些朋友們經歷過全球化的風雨，也熟知人性又充滿韌性，該也最能理解，世界變了，價值也該重新定義。而「三意3i思維」，將能讓台商在AI世界裡寫下屬於台灣影響力的新篇章。