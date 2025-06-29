把握6月底報名TEL機器人大賽 冠軍享有高額獎金、赴日參訪

全球知名半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan（簡稱TEL台灣）重視創新科技人才培育，舉辦機器人賽事「TEL Robot Combat / 東京威力科創機器人大賽」已邁入第10年，受到國家科學及技術委員會南部科學園區管理局與金屬工業研究發展中心等政府與研究單位的關注與支持。今年度賽事報名進入倒數階段，將於6月30日下午5時截止報名，歡迎全台大專院校以上的學生組隊參加。

主辦單位TEL台灣表示，最終28隊於12月6日高雄駁二大勇P3倉庫一較高下，不僅可帶走加碼高額獎金，總冠軍還可赴日參訪。

今年度的賽事主軸為「棒球投擲」，參賽隊伍必須設計製作一款具有棒球投擲能力的機器人，並導入「AI」元素，將球投入指定位置即可獲得積分。期待參賽隊伍結合自身所學及團隊創意，在舞台上盡情展現、發光發熱。

TEL台灣表示，今年適逢比賽10周年，入圍決賽的28隊除了能獲得每組4萬元的製作補助費，獎金更隨之加碼。總冠軍還能獲得前進日本TEL工廠參訪的機會，入住公司專屬的「研修度假中心」，沉浸式體驗TEL員工福利，歡迎對機器人及AI有興趣的大專學子把握難得機會，揪團組隊報名。詳細請上活動官網（https://teltwrobotcombat.rs-event.com.tw/）查詢。

TEL台灣積極推動產官學合作，除深入校園，並與南科管理局及金屬中心展開交流，探索合作契機外，更邀請知名工業自動化大廠台灣安川電機（Yaskawa）及臺灣大學AI機器狗（NTU DogBot）研究團隊共襄盛舉。台灣安川電機為驅動技術、工業自動化和機器人領域的世界領先製造商；而臺大AI機器狗研究團隊運用多項機電設計與AI技術，在機器狗的研發上已有顯著成果。決賽日將有精采的展示與互動，帶領民眾一起走進機器人與AI的世界。