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ATM新制…領錢不露臉會叫！網狂酸「防詐？還不如重判」

聯合新聞網／ 綜合報導
兆豐銀宣布部分ATM加入AI臉部遮蔽辨識，防堵詐騙車手利用ATM取款。圖為ATM示意圖。記者孫中英／攝影
兆豐銀宣布部分ATM加入AI臉部遮蔽辨識，防堵詐騙車手利用ATM取款。圖為ATM示意圖。記者孫中英／攝影

兆豐銀行宣布ATM新規定，引爆網友熱議！為了防堵詐騙，若領錢轉帳時沒露臉或邊講電話，機器就會立刻響警鈴，這項「防詐升級」也掀起正反論戰。

兆豐銀導入AI臉部遮蔽辨識技術，只要配戴口罩安全帽遮住臉部，或邊講電話操作ATM，系統就會發出警示音。官方強調，盼用科技及人力雙管齊下防堵詐騙。不過網友反應兩極，有人覺得「這沒什麼問題」、也有批評「源頭不抓只是擾民」。

網友提出「抓車手重判才有用」、「抓再多車手法官還是放」，質疑這樣只是做表面工夫。

除了防詐疑慮，也有網友指出「講電話被判定可疑太誇張」、「以後手機提款掃碼也會響嗎」，擔心對一般民眾造成困擾。另有聲音認為，「戴口罩是習慣，疫情後很多人還是會戴」，質疑系統是否能區分真正可疑與日常習慣。

也有不少網友認為「至少做了比不做好」、「一堆人被騙還在怪防詐擾民」，肯定兆豐銀升級設備，呼籲其他銀行也能比照辦理，加強監控、減少受害者數量。

打詐破口難補，銀行升級機制或許能減少部分詐騙管道，但真正的根本還是司法端能否加重刑責，才能從源頭震懾犯罪。

車手 詐騙 機制 安全帽 口罩 ATM

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