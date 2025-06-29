新北列管150案海砂屋 專家：結構安全是命運共同體

新北列管150案海砂屋，海砂屋問題棘手，都更推進牛步，專家提醒，海砂屋對公眾安全也是威脅，政府對這類高危險建築，要從公共安全角度強力處理，不能光靠百姓自力救濟去談。

社團法人建築安全履歷協會理事長戴雲發說，海砂屋更新面臨住戶意見整合困難，部分屋況尚可、持續收租的房子會抗拒都更，但大樓結構安全是命運共同體，海砂屋情況會惡化，一旦強震來襲，不僅住戶，對公眾安全也是威脅，政府對這類高危險建築，要從公共安全角度強力處理，不能光靠百姓自力救濟。

戴雲發提到，他聽聞過有海砂屋屋主洗澡到一半，從樓上掉落到樓下的故事，這不是危言聳聽，是真實發生案例。海砂屋惡化情況會隨著房屋老化而加劇，鋼筋會愈來愈細，混凝土會爆裂，安全疑慮愈來愈大。

海砂屋在同一棟樓可能出現不均質情況，以致於住戶態度很兩極，有住戶憂心屋況惶惶不安，成日擔心受怕，有人抱持著「我家還好，那是你家問題」，有一樓屋主租給超商穩定收租，抗拒整合或改變。戴雲發說，這類房子若不處理，對住戶、往來公眾都是不定時炸彈，沒地震都可能掉磁磚、掉天花板，一旦地震來了怎麼辦？

戴雲發說，對結構有疑慮的海砂屋建築，政府應該聽見住戶心聲，從公共安全角度來介入及推動更新，不能光靠百姓自力救濟去談。

新北市土木技師公會理事長丘達昌說，海砂屋列管存有一些黑數，問題在於海砂屋處在私權範圍，屋主可能擔心影響房價等，存有僥倖心理，未積極處理。去年403地震後，民眾公共安全意識有提升，公會也有免費諮詢團隊可到府協助，海砂屋問題最容易顯現在天花板，因為天花板的水泥層保護最薄。若不影響主體結構，能透過工程手法補強、延壽，公部門也有一些資源可協助民眾。

「1樓不安全，2樓跟著危險。」丘達昌說，海砂屋問題不只影響住戶安全，也對鄰居、公共安全構成疑慮，彼此是命運共同體。