快訊

越南驚傳客機碰撞！波音787「削開」空巴機尾 畫面曝光網看傻

對蘋果發表會「毫無期待」！他問iPhone 17還有什麼創新 1句話曝無奈

F-5榮退／設計充滿反骨 美生產最多卻從未使用的傑作機

全球人壽「圓夢計畫」力促運動平權 9年投入逾1500萬元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
全球人壽「我的籃球夢 圓夢計畫」今年首度移師花蓮，號召7所國小與花蓮家扶中心逾百位學童參與。全球人壽／提供
全球人壽「我的籃球夢 圓夢計畫」今年首度移師花蓮，號召7所國小與花蓮家扶中心逾百位學童參與。全球人壽／提供

全球人壽長年投入基層體育發展，今年「我的籃球夢 圓夢計畫」於6月下旬首度移師花蓮，號召7所國小與花蓮家扶中心逾百位學童參與。活動結合產官學資源，導入專業教練團隊、多元訓練課程與品格教育，實踐全球人壽「因為愛 責任在」品牌理念，累計9年投入逾新台幣1,500萬元，以實際行動推動運動平權。

全球人壽「我的籃球夢 圓夢計畫」在花蓮秀林國中展開為期3天的籃球訓練營，開訓儀式由全球人壽董事長林文惠親自出席，並勉勵現場學童勇敢追夢。董事長林文惠表示，全球人壽相信「因為愛 責任在」不只是一句口號，更是對社會的承諾，我們深信每個孩子都應該擁有追逐夢想的機會。即使只是一段短暫的訓練營，希望能在孩子心中種下夢想的種子。來自偏鄉並不等於起跑點落後，只要努力，就有無限可能。未來全球人壽也將持續把愛與責任深入臺灣各地。

全球人壽贊助第44屆雙北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，本屆籃球營特別安排國手級師資團隊現場授課，邀請中華男籃代表隊總教練圖奇親臨指導、中華藍隊陳盈駿和中華白隊谷毛唯嘉擔任一日教練，並由能仁家商總教練李正豪執行訓練課表，從基本動作到戰術訓練，讓偏鄉學童有機會感受國家與職業級教練的訓練體驗，不僅讓偏鄉學童有機會接觸更高水準的體育資源，強化技術基礎，提升信心，啟迪偏鄉學子的籃球夢，更可協助籃球運動向下扎根，展現企業對基層體育發展的長期承諾。

體育 董事長 偏鄉

延伸閱讀

花蓮罷免戰短兵相接 罷團與反罷方僅隔50公尺辦宣講

花蓮71反惡罷 傅崐萁連辦兩場：關鍵時刻需要關鍵一票

籃球／紐崔萊三對三決賽中興大學激戰 96隊同場競技

台灣變烤番薯 花蓮玉里飆38.6度極端高溫

相關新聞

中小企業永續轉型 標竿學習／永大創造果皮第二人生

豔陽下，位在屏東的永大食品廠，正飄著一股淡淡的檸檬清香，那是永大每天壓榨數噸果汁後留下的味道。這家公司，從冷凍果汁起家，...

隱形冠軍／動信安全不用KEY密碼了 身分認證 資安再進化

近年因駭客攻擊產業日趨嚴重，造成巨量損失，在政府「資安即國安」的政策下，加上龍頭企業對供應鏈資安的重視，都使企業正視導入...

南投草屯新地標「寬心豐匯」正式公開 連台中人都來買

草屯鎮受惠於交通便捷，距離台中市區車程僅約半小時，在台中高房價的外溢效應下，近幾年包括太子（2511）、富宇（4907）...

隱形冠軍／動信安全董座李殿基疫情壓力扛不住 罹患焦慮症

動信安全（GoTrust） 董事長兼總經理李殿基早期在美國以資安技術創業，先前創業時，客戶包括美國軍方、政府機關和歐洲企...

隱形冠軍／動信安全一支手機先驗證 打通任意門

動信安全（GoTrust）董事長兼總經理李殿基指出，過去幾年多因子身分認證（MFA）加上單一登入（SSO）的身分認證模式...

隱形冠軍／開發資本：動信安全深耕海外有成 接單百年大廠

中華開發資本旗下群創開發貳創業投資有限合夥總經理林束珊指出，GoTrust是FIDO2領域的早期參與者之一，FIDO標準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。