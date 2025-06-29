全球人壽「圓夢計畫」力促運動平權 9年投入逾1500萬元

全球人壽長年投入基層體育發展，今年「我的籃球夢 圓夢計畫」於6月下旬首度移師花蓮，號召7所國小與花蓮家扶中心逾百位學童參與。活動結合產官學資源，導入專業教練團隊、多元訓練課程與品格教育，實踐全球人壽「因為愛 責任在」品牌理念，累計9年投入逾新台幣1,500萬元，以實際行動推動運動平權。

全球人壽「我的籃球夢 圓夢計畫」在花蓮秀林國中展開為期3天的籃球訓練營，開訓儀式由全球人壽董事長林文惠親自出席，並勉勵現場學童勇敢追夢。董事長林文惠表示，全球人壽相信「因為愛 責任在」不只是一句口號，更是對社會的承諾，我們深信每個孩子都應該擁有追逐夢想的機會。即使只是一段短暫的訓練營，希望能在孩子心中種下夢想的種子。來自偏鄉並不等於起跑點落後，只要努力，就有無限可能。未來全球人壽也將持續把愛與責任深入臺灣各地。

全球人壽贊助第44屆雙北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，本屆籃球營特別安排國手級師資團隊現場授課，邀請中華男籃代表隊總教練圖奇親臨指導、中華藍隊陳盈駿和中華白隊谷毛唯嘉擔任一日教練，並由能仁家商總教練李正豪執行訓練課表，從基本動作到戰術訓練，讓偏鄉學童有機會感受國家與職業級教練的訓練體驗，不僅讓偏鄉學童有機會接觸更高水準的體育資源，強化技術基礎，提升信心，啟迪偏鄉學子的籃球夢，更可協助籃球運動向下扎根，展現企業對基層體育發展的長期承諾。