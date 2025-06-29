冒香香旗艦店開幕全台唯一「白粥底＋紅麻辣」雙鍋組合

看好台中鍋物商機龐大，標榜全台唯一採用「粥底＋麻辣」雙鍋組合的「冒香香」旗艦店28日開幕，結合了麻辣火鍋與久熬粥底白鍋，一邊溫潤濃厚、一邊麻辣過癮，一次滿足兩種口味，要在百家爭鳴的鍋物市場脫穎而出。

台中火鍋市場百家爭鳴，即使盛夏天氣酷熱，鍋物店依然一家接一家開張，且匠心獨具開發不一樣風味，自動區隔市場。

根據「2024台灣火鍋市場調查報告｣，台灣火鍋市場預估產值達400億元，佔台灣連鎖餐飲產值超過40%，市場競爭白熱化。

冒香香品牌不畏競爭，繼2024年在逢甲商圈專賣「冒菜鍋」一炮而紅後，信心大振，今年引入潮汕風味的粥底鍋搶攻鍋物市場，在南屯區向上路打造全新旗艦店，營業面積逾300坪，高掛川味與粥底火鍋招牌超亮眼，車行74號道路上就能看到。

冒香香總經理林咏震從事租賃業十餘年，去年決定跨足餐飲業，親朋好友很意外。林咏震笑著說，斜槓人生的主要原因是「一場麻將，一場夢」。原來，有次林咏震夫婦與好友夫婦打完麻將肚子餓，朋友買來薑母鴨，美味下肚，林咏震深感「滿足與幸福」，決定跨足餐飲業專賣美食，將幸福帶給更多人。

林咏震繼去年在逢甲商圈賣「冒菜鍋」後，今年擴大規模開創旗艦店，主打粥底鍋與麻辣鍋雙體驗。

林咏震表示，粥底鍋源自潮汕一帶，是一道講究火候、順序與滋味層次的料理，將「粥湯」提升為主角，而非配角，讓消費者吃得飽、吃得巧、吃得無負擔，更適合一家老小、朋友聚會或親子共餐，從第一口開始就讓人感到安心與療癒。

冒香香執行長廖棨弘示範粥底鍋最佳吃法，是一鮮二葷三菜四米粥」，一句話道盡粥底鍋不同於一般火鍋湯底，只是沸騰燙煮，粥底鍋強調的是「浸潤」，讓食材的鮮甜在過程中慢慢釋放、交織、融合。

所謂一鮮，就是現撈活海鮮入粥先行，二葷是肉品輕涮，口感鮮嫩不搶味，三菜是蔬菜慢煨，甘甜提鮮；四米粥是壓軸收尾的金粥魂，最後湯底加入蛋花、香蔥、油條、芹菜，一碗濃縮全場精華的米粥，是最安慰人心的終章。

冒香香旗艦店佔地逾300坪，除了鍋物吸睛，搭配自助海鮮現撈區、稀有菜盤自己挑外，更設置娛樂區，不僅能三五好友相約打麻將、懷舊機台也能大放電、親子手作課程、更有棉花糖親手做，讓吃鍋再也不是一場倉促的用餐，而是一場親子同樂、朋友聚首的香香冒險。