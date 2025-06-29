台中自動化展、塑橡膠展 來了

「2025台中自動化工業展」及兩年一度的「台中塑橡膠工業展」，將於7月3日至7日在台中國際展覽館隆重登場。本展為中部地區最大規模的工業領域指標性展覽盛會，匯集國內各地近250家業者、共500個攤位盛大展出，充分展現中台灣機械工業重鎮的實力。

自動化與塑橡膠工業深植各產業的供應鏈，近年來因應全球產業變遷及AI科技發展，台灣機械產業全力投入智慧機械的研發和應用，將AI整合到製造的流程中，收集大數據進行預測、分析和報告，並將雲端運算融入製程中，大幅提升製造效率，讓供應鏈最佳化。

尤其，中部地區的機械工業特別重視自動化發展，提供國內外數萬家業者各式高精密度的自動化加工機械，帶動精密機械產業市場，讓政府的產業政策得以落實。

今年參展廠商包括商江、利瑋、京湛、台灣精密齒輪、凱士士、喬陞、崧嘉、樹德、鏈發、富強鑫（6603）、普聯、晏邦、金爪、萬明、鎧鈺、精聯、大匠、雅速達等。

經濟日報主辦自動化系列展已邁入第45屆，今年展會聚焦於「智慧機械」、「工業4.0」、「永續科技」等主題，完美掌握AI應用整合的前瞻技術，呈現尖端科技的工業應用。

塑橡膠工業展更邀請到台中市橡塑膠機械工商協進會共襄盛舉，將展現橡塑膠智慧化、客製化專業設備，以及塑料工業等周邊，滿足買主一次看展，一次購足的需求。預估將吸引3萬人次參觀，後續延伸商機上看5億元。

本屆台中自動化工業展及台中塑橡膠工業展，將於7月3日至7日在台中國際展覽館連展出五天，集結塑橡膠與機械領域的重量級大廠，展出產品等級及技術均為國際級水準，將藉由展會拓展產業新商機，帶動業界新契機，邁向AI智慧機械新紀元。