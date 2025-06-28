南投草屯新地標「寬心豐匯」正式公開 連台中人都來買

草屯鎮受惠於交通便捷，距離台中市區車程僅約半小時，在台中高房價的外溢效應下，近幾年包括太子（2511）、富宇（4907）、久樘、允將、昌祐等台中建商，爭相搶進草屯購地推案。而深耕在地的寬心營建機構，位於草屯新地標「寬心豐匯」28日正式公開銷售，此案也是草屯鎮近年來總銷規模最大的預售案，備受矚目。

據了解，此案潛銷期間已有數十組客戶預約賞屋，除了草屯在地客之外，還有來自台中市霧峰、南區客戶，市場反應不俗。

「寬心豐匯」專案副總吳家豪表示，草屯是中台灣交通黃金門戶，該案約5分鐘銜接63號中投公路、28分鐘直達台中市區，國道3號、6號、台14、台3、台76線串聯中台灣生活圈。

「台中上班、草屯生活」，用時間換取更大空間、房貸減擔，生活更自由輕鬆；且該案坐享博愛、中正、草屯、中興四大商圈，生活機能成熟，應是吸引草屯在地客、甚至吸引台中客戶的主因。

吳家豪說，寬心營建機構與台中豪宅建築團隊聯袂操刀的「寬心豐匯」，以「國王皇冠上的寶石」為設計理念，三棟建築採品字型配置，留設寬闊棟距與通透視野，呼應山的曲線。

弧線造型陽台、大面開窗，將自然景觀引入室內，坐在家中，九九峰壯麗山景與平原盡收眼底。同時，為強化建築安全性，採用日鐵制震系統，也是南投少見導入制震科技的高規住宅作品。

不僅如此，「寬心豐匯」延續頂級飯店規劃思維，導入全包式星級服務概念，打造800坪莊園景觀與精品公設場域，甚至符合時代生活趨勢，考量現代人將寵物視為家人，特別規劃寵物公園，讓毛孩也能擁有屬於自己的天地，這是其它社區少見且難有的貼心規劃。

吳家豪強調，寵物公園有開闊的草皮、友善寵物設施，讓毛小孩可以盡情奔跑、和主人一起遊戲、甚至藉此認識更多朋友，社區的大人、小孩也能透過寵物互動、交流，增進鄰里的情感。

另外，精品飯店般的景觀公設豐富精采，包括迎賓大廳、健身房、閱讀室，甚至家教安親、樂器演奏、練琴房、林蔭步道、花園廣場、大地藝術景觀、戶外LOUNGE BAR、戲水池、球場，兒童遊戲區，全齡宅不僅樂活，還能享受度假氛圍。

「寬心豐匯」規劃地下2層、地上15層，產品規劃2至4房，2房26坪、27坪，3房31至34坪，4房50坪，總戶數224戶，每坪開價35萬元起，總銷金額約27億元，可說是草屯鎮近幾年來總銷規模最大的預售案，預計今年第3季動工。