隱形冠軍／動信安全一支手機先驗證 打通任意門

動信安全（GoTrust）董事長兼總經理李殿基指出，過去幾年多因子身分認證（MFA）加上單一登入（SSO）的身分認證模式，已經逐漸取代密碼成為資安主流項目，下一步就是與裝置認證（或管理）整合，以及發展行為分析和入侵偵測。

以國際趨勢而言，思科高價併購雙因子認證業者Duo Security，將MFA技術擴展到裝置管理，近期美國前三大的裝置管理公司則選擇購買GoTrust授權產品，跨足使用者身分管理領域。

李殿基指出，GoTrust的產品發展，從App登入擴展到裝置管理，近期研發電腦登入功能，只要在PC和Mac安裝Agent，進行裝置綁定，用戶透過手機App做生物認證登入，就能無密碼登入電腦等設備，未來則將延伸功能並將裝置資安管理做得更完整。

李殿基指出，這個小小的連結動作，解決了使用者在連網或不連網狀況下進行電腦登入時，透過演算法和技術（例如通過藍牙連接手機和電腦），操作流程都保持一致的順暢和免密碼，這項技術早在2019年底就取得美國及台灣發明專利。

GoTrust未來規劃導入AI技術，進行雲端與裝置的登入認證。李殿基指出，產品發展路徑開始是先做使用者身分認證（已成熟），接著是裝置管理與裝置保護，未來將再發展基於行為分析和AI認證產品。

去年底GoTrust完成Pre-IPO輪增資，獲得685萬美元（約新台幣2.24億元），GoTrust今年規劃往台灣資本市場前行。李殿基指出，在拓展台灣市場上，主要是積極擴大客戶量，在開發出新產品（例如AI登入認證）後，透過現有客戶作為潛在客戶群，疊加付費服務。

為了推廣現有的身分認證解決方案，除了在美國以授權模式、透過客戶擴大接觸，在台灣則是與代理商、系統整合業者、網通設備業者整合搭配。因為網通業本身銷售VPN、防火牆、WAF等資安或網路設備，相關客戶群（資安長、企業、政府）對MFA認證方案需求快速上升，透過與這些網通公司整合產品一起銷售，擴大公司的觸及面，未來增加服務時，也有更多潛在的付費基礎客戶。