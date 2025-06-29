隱形冠軍／開發資本：動信安全深耕海外有成 接單百年大廠

中華開發資本旗下群創開發貳創業投資有限合夥總經理林束珊指出，GoTrust是FIDO2領域的早期參與者之一，FIDO標準起草人Ramesh Kesanupalli即為公司早期的股東與顧問，團隊具備深厚技術底蘊，曾協助台灣大型金控導入免密碼身分驗證系統，並成功將解決方案整合至美國資安大廠產品中。

她表示，近年資安產業迅速演進，「單一登入（Single Sign-On）」、「零信任架構（Zero Trust）」、「免密碼登入」及FIDO2（Fast Identity Online2；目前最新的無密碼驗證標準）已成為全球資安關鍵趨勢，國際相關資安大廠如Okta、Duo Security（2018年被Cisco以23.5億美元併購）等皆展現強勁成長動能，其中，FIDO聯盟發行的簡易安全的驗證方式，可解決近幾年歐美員工持續遭釣魚的問題，特別是近期駭客利用大型語言模型（LLM）推出各種犯罪，未來企業受釣魚的風險持續升溫，FIDO2的重要性更加凸顯。

相較於多數營收仍以台灣市場為主的國內資安公司，GoTrust的國際化成果相當突出。目前公司七成營收來自海外市場，主力產品除軟體免密碼方案外，也包括FIDO2硬體金鑰，近期已成功打入美國百年身分認證大廠供應鏈，未來結合台灣硬體製造優勢、自有資安軟體技術、海外大廠之銷售渠道，展現高度成長潛力。