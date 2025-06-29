隱形冠軍／動信安全董座李殿基疫情壓力扛不住 罹患焦慮症

動信安全（GoTrust） 董事長兼總經理李殿基早期在美國以資安技術創業，先前創業時，客戶包括美國軍方、政府機關和歐洲企業，帶領團隊研發microSD加密卡產品，創業一年就在2008年獲得有資安產業「奧斯卡獎」之稱的法國Cartes「芝麻開門獎」（SESAMES Awards），技術底子深厚。

2018年，他透過併購轉型創業，積極發展無密碼的多因子身分認證（MFA）技術，在美國、台灣打開市場。

李殿基積極創業，2018年新創業不久就洽談好重要的美國行動設備資安業者，但就在剛簽訂協議，要正式導入產品前，遇上新冠肺炎疫情，全球「閉關」嚴重影響營運。

他說，當時是公司最慘時期，資金將耗盡，專案卻延遲，在疫情期間客戶被併購，造成不確定性，他擔心新買家是否延續專案。股東和董事沒有人主動提出資金協助，也有投資人談好入股，但簽約前卻殺低估值，導致董事反對增資等各種挫折紛至沓來。

巨大不確定性和壓力也讓李殿基得了焦慮症，身心不適，體檢也找不出問題。不過，李殿基沒放棄，選擇繼續堅持，對股東負責，他透過向美國政府申請紓困貸款和台灣的國發基金貸款，以個人擔保超過150萬美元，撐起公司營運，積極投入運動紓解壓力，加上藥物治療緩和。撐過疫情後，專案如期推動，為公司帶來營運資金和獲利，度過難關，焦慮症也遠離。

GoTrust今年規劃往台灣資本市場前行，向上市櫃邁進。以美國為主要市場，但選擇在台灣掛牌，李殿基說，創業者要務實，雖然他在加州創業，但在美國這種大型資本市場，如果沒有與華爾街做密切連結，很容易淪為「Penny Stock」（低價股），難以引起投資人關注，但如果為了經營華爾街的關係去投入大量資金，對公司來說無法負擔。

他認為，身為台灣人回來創立公司，現在在台灣擁有重要股東和合作夥伴，例如力晶創新投資控股、中華開發等大型企業，也已經開展業務，與台灣的連結反而更密切，選擇在自己熟悉且有基礎的市場進行資本操作會更順暢，「賺美國業績、回台灣上市」，相信能以實力和業績，證明信任是門好生意。