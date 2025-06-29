隱形冠軍／動信安全不用KEY密碼了 身分認證 資安再進化

近年因駭客攻擊產業日趨嚴重，造成巨量損失，在政府「資安即國安」的政策下，加上龍頭企業對供應鏈資安的重視，都使企業正視導入資安技術必要性。動信安全（GoTrust）董事長兼總經理李殿基近年以多因子身分驗證（MFA）技術，發展雲端登入認證、USB金鑰、免密碼電腦登入以及FIDO免帳密登入等技術，解決資安產業常用、卻也多漏洞的「密碼」痛點問題。

因美國企業對引入資安保護極為重視，李殿基早年在美國創立資安產業，擁有政府、軍方和歐洲客戶。隨後再透過併購轉型，再創業成立動信安全，開發美國市場，並回台灣設立據點，至今美國業務仍是公司營收重心。

即使在台灣資安業務起步得較晚，但他卻看好，從中央政府到地方政府、上市櫃公司、金融業以及半導體供應鏈都開始導入多因子認證技術，這種市場氛圍的轉變，為GoTrust在台灣開拓中小企業市場提供契機。

李殿基說，企業現在以零信任作為資安基礎架構，企業導入資安後，身分認證就是資安基本架構的第一步，過去這個開始多半是複雜的密碼，但近年來個人不管在企業或登入網站，需要愈來愈多帳號與密碼，不僅管理費心，常要用各種方式更換與設計密碼，即使如此還是發生「密碼外洩」，成為全球使用者的痛點。

打下美國市場 成為台灣之光

動信安全。記者黃仲裕／攝影

MFA技術比單一密碼更安全，因為綁定個人身分驗證，用戶在訪問受保護的網站或服務時，個人必須提供多個獨立的身分驗證項目，例如除了密碼外必須要生物識別數據（指紋或臉部識別）或簡訊驗證碼。

他說，GoTrust成立之初就主打「免密碼」技術，解決身分認證問題，從較小功能做到完整應用平台，核心圍繞解決身分認證、免密碼技術，解決用戶不便。

成立初期，GoTrust簽下一家美國前三大行動裝置管理公司客戶，透過授權方式讓對方在自家產品中使用GoTrust技術，雖然中間有波折，業務啟動後，為公司挹注重要營收，且在2022年開始轉為獲利，這是在美國站穩腳步的重要案例，因為公司具備多項專利，能以軟體授權方式給美國大型資安公司使用，穩定的授權費用以持續研發、完整產品線。

2023年底，GoTrust與美國聯邦政府第一大身分認證承包商簽約，2024年進行產品導入，用戶可以透過硬體的安全金鑰（USB Key）產品登入受保護的裝置、系統及雲端應用網站等資源，今年4月完成首批2,000支試產，下半年進入量產。李殿基說，這些成功案例證明了公司技術的市場價值，特別是申請專利保護，讓公司透過收取每年授權費用模式，穩定帶來營收，而非傳統的一次性買斷。

進入台灣初期，GoTrust打造的整套解決方案順利被台灣大型民營銀行採用，協助銀行引入FIDO認證、打造台灣第一家提供完全免密碼的使用體驗（包括登入、轉帳、換匯、買基金等），解決傳統流程中需要多次輸入密碼和接收簡訊OTP的不便，打開了市場。

因MFA技術能夠高度產品化、且減少客製化，加上透過遠端部署就能導入企業，僅不到30人的的GoTrust也能服務大量客戶，公司也以較低成本的優勢，進軍中小企業市場。

力挺中小企業 採用年費制度

動信安全。記者黃仲裕／攝影

李殿基說，中小企業身分認證需求在近兩年興起。觀察中小企業並非不想導入資安，而是過去市場上的資安設備多數來自美國企業，價格很高，因此主要客群也是有預算的企業、金融業和中央政府。中小企業預算有限，老闆不會花大錢購買動輒上百萬、甚至幾百萬以上的資安系統，例如身分認證系統，但並不表示市場不需要這樣的產品。

針對中小企業的痛點：密碼難用且帳密不夠安全，在台灣改採「年費制」模式，而非大型專案的買斷或大額標案。換算企業人數與使用的技術項目，費用相當每個員工每月一杯超商咖啡的成本，主打1,000人以下規模的上市櫃公司，「積沙成塔」逐步增加台灣市場的業績。