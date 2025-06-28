台電連8年獲亞洲企業社會責任獎 今年斬獲2獎項

「亞洲企業社會責任獎」近日在泰國曼谷舉行頒獎典禮，台電今年獲得綠色領導獎及人才投資獎2大獎，是自2018年以來連續8年獲肯定。台電表示，除確保供電穩定，也致力於環境友善及人才培育，積極實踐企業社會責任。

台電今天發布新聞稿表示，為兼顧穩定供電及環境永續，於2019年發布環境白皮書，揭露環境永續6大策略面向，展開「電力設施生態融合計畫」。在海洋保育方面，台電攜手地方政府、專家學者與環保團體，持續推動魚苗放流、淨灘與生態監測等多元友善措施，並積極推廣海洋教育宣導，獲「綠色領導獎」連續4年肯定。

台電指出，電廠發電需穩定水源協助冷卻，因而多設於海濱，台電特別重視海洋生態保育，不僅自2002年起每年辦理魚苗放流活動，進一步結合學術機構建立魚苗基因資料庫，為台灣海洋研究資料累積珍貴數據；更連續31年舉行全國淨灘，每年動員近6000人清潔海洋，並認養長達13公里海岸線。

此外，台電表示，在核三廠進水口外設置珊瑚礁生態監測站及設置實況影像平台，即時監測海水溫度及珊瑚礁群聚變化，並持續投入珊瑚復育工作。

台電表示，長年響應環境保育，亦積極投入電力人才培訓，以確保穩定供電使命。繼2019年以VR科技結合高空作業人員專業技術訓練、2022年以球隊人才培育制度及2024年以大林模擬操作中心訓練基地與電廠運維人才考證制度獲得「人力投資獎」肯定，台電今年再憑藉完善徵才與培訓制度從超過70家企業中脫穎而出，4度獲得殊榮。

在人才招募方面，台電表示，除透過考選制度廣招電業專才，台電也藉由實習、產學合作等多元管道，積極網羅校園人才。台電不僅在全國設置4座訓練基地，透過一對一導師制度，培育人員專業技能，近年更進一步導入數位科技結合專業技術訓練，透過虛擬實境（VR）模擬各類電力作業情境，全面提升學員實體訓練成果。