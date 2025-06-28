全聯投入公益20年 攜手4大基金會 打造最有溫度的全民賣場
全聯投入公益邁向20年，堅守「實在真便宜」核心價值，全台逾1,200家門市深入各鄉鎮，不僅成為消費者心中的「全民超市」，作為本土企業，全聯更積極履行企業社會責任，從賑災、防疫、防災、防詐宣導，到設立疫苗接種站、失智友善賣場，關鍵時刻皆發揮通路力量；並攜手中央與地方政府推廣在地農產，穩定民生物價。
董事長林敏雄1998年接手全聯社，成立全聯實業股份有限公司，始終本著回饋社會的初衷，於2006年開始獲利後，陸續成立4大基金會，全聯慶祥慈善事業基金會、全聯佩樺圓夢社會福利基金會、大安森林公園之友基金會及全聯善美的文化藝術基金會，長期深耕社會公益20年來，累計捐款已逾32億元。未來，全聯將持續善盡社會、環境與公益責任，落實「通路即公益」精神，朝向成為最有溫度的公益賣場。
在「全聯公益挺台灣感恩茶會」中，全聯董事長林敏雄分享全聯的核心經營理念，強調「以消費者需求為核心」。他指出，每天有超過200萬人走進全聯，經營者不能只是被動擺設商品，而應主動了解消費者的需求並加以回應。產品與服務必須依據消費者回饋持續調整，哪裡有缺點就要馬上改進。林敏雄認為，企業的競爭力來自於能提供比較好、比較便宜，且真正符合消費者需求的商品，同時也要具備創造收益的能力。
其中，慶祥慈善事業基金會專注「急難救助」、「物資銀行」與「企業志工」，20年來服務逾382萬人次，發放超過3.8萬張愛心福利卡，援助超過5.4萬戶家庭，並推動「物資銀行」專案，結合全聯通路支援社福單位，捐贈超過9,000萬元，協助275萬人次穩定生活。
佩樺圓夢社會福利基金會致力關懷弱勢兒少，透過「愛心育苗計畫」累計支持230間社福單位、160所偏鄉學校，陪伴逾43萬名孩童成長，2024年起更聚焦「助養、助學、圓夢」三大面向，提供更具彈性與持續性的支持。
全聯更串聯集團資源，自2013年啟動「愛從1開始」門市零錢捐計畫，連結全聯全台門市據點，鼓勵民眾將零錢化為愛心響應公益，也可使用PX Pay愛心捐贈功能，透過捐贈福利點數與全支付捐款，今年首季零錢捐勸募金額突破780萬，其中PX Pay募得福利點數近480萬點（相當於48萬元），全支付募得金額52萬，創歷年首季新高，並已連續3年穩定成長。
大安森林公園之友基金會以打造生態公園為核心宗旨，10年累計投入逾4億元，將大安森林公園打造為逾1,200種生物棲地，並成功復育螢火蟲，2025年生態導覽吸引超過3萬人次參與。
全聯善美的文化藝術基金會積極投入宜蘭傳藝園區的營運與文化創新，至今投入約5億元，策劃逾1.2萬場演出、1萬場體驗課程，支持8,400位傳藝工作者，累計700萬人次參與，2024年入選荷蘭「綠色目的地基金會」全球百大永續文化故事，並榮獲GTS綠色旅遊三星標章，讓宜蘭傳藝園區從在地走向世界。
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