全聯投入公益20年 攜手4大基金會 打造最有溫度的全民賣場

全聯投入公益邁向20年，堅守「實在真便宜」核心價值，全台逾1,200家門市深入各鄉鎮，不僅成為消費者心中的「全民超市」，作為本土企業，全聯更積極履行企業社會責任，從賑災、防疫、防災、防詐宣導，到設立疫苗接種站、失智友善賣場，關鍵時刻皆發揮通路力量；並攜手中央與地方政府推廣在地農產，穩定民生物價。

董事長林敏雄1998年接手全聯社，成立全聯實業股份有限公司，始終本著回饋社會的初衷，於2006年開始獲利後，陸續成立4大基金會，全聯慶祥慈善事業基金會、全聯佩樺圓夢社會福利基金會、大安森林公園之友基金會及全聯善美的文化藝術基金會，長期深耕社會公益20年來，累計捐款已逾32億元。未來，全聯將持續善盡社會、環境與公益責任，落實「通路即公益」精神，朝向成為最有溫度的公益賣場。

在「全聯公益挺台灣感恩茶會」中，全聯董事長林敏雄分享全聯的核心經營理念，強調「以消費者需求為核心」。他指出，每天有超過200萬人走進全聯，經營者不能只是被動擺設商品，而應主動了解消費者的需求並加以回應。產品與服務必須依據消費者回饋持續調整，哪裡有缺點就要馬上改進。林敏雄認為，企業的競爭力來自於能提供比較好、比較便宜，且真正符合消費者需求的商品，同時也要具備創造收益的能力。

其中，慶祥慈善事業基金會專注「急難救助」、「物資銀行」與「企業志工」，20年來服務逾382萬人次，發放超過3.8萬張愛心福利卡，援助超過5.4萬戶家庭，並推動「物資銀行」專案，結合全聯通路支援社福單位，捐贈超過9,000萬元，協助275萬人次穩定生活。

佩樺圓夢社會福利基金會致力關懷弱勢兒少，透過「愛心育苗計畫」累計支持230間社福單位、160所偏鄉學校，陪伴逾43萬名孩童成長，2024年起更聚焦「助養、助學、圓夢」三大面向，提供更具彈性與持續性的支持。

全聯更串聯集團資源，自2013年啟動「愛從1開始」門市零錢捐計畫，連結全聯全台門市據點，鼓勵民眾將零錢化為愛心響應公益，也可使用PX Pay愛心捐贈功能，透過捐贈福利點數與全支付捐款，今年首季零錢捐勸募金額突破780萬，其中PX Pay募得福利點數近480萬點（相當於48萬元），全支付募得金額52萬，創歷年首季新高，並已連續3年穩定成長。

大安森林公園之友基金會以打造生態公園為核心宗旨，10年累計投入逾4億元，將大安森林公園打造為逾1,200種生物棲地，並成功復育螢火蟲，2025年生態導覽吸引超過3萬人次參與。