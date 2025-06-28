深耕永續獲肯定 台灣中油連六年獲亞洲企業社會責任獎

2025「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA）頒獎典禮暨國際企業社會責任與永續高峰會，昨（27）日在泰國曼谷舉行，台灣中油公司連續第三年獲頒「企業永續報告獎」，由發言人林珂如代表受獎，展現永續資訊揭露的透明度、全面性及與國際標準接軌的成果；近六年來，台灣中油共累計獲得 14項 AREA大獎，顯示長期深耕永續經營的表現獲得國際肯定。

「亞洲企業社會責任獎」已邁入第15屆，為亞太地區最具指標性的企業永續獎項之一，目的在表彰實踐 ESG（環境、社會與公司治理）表現傑出的企業，各獎項需通過書面審查、實地訪談與專家評選等層層關卡，台灣中油自亞洲各國參與企業中脫穎而出，展現落實永續經營之實力與成果。

台灣中油對推動永續發展不遺餘力，2003年即設立永續經營推動委員會，致力於推動ESG策略並全面與營運整合；2007年起，每年自願編製永續報告書，2023年度報告書內容積極回應社會大眾對氣候與環境議題的關注，特別強調對環境保護的承諾，在營運場域及周邊環境持續推動環境維護、海陸域生態監測與生物多樣性營造計畫。

台灣中油的永續作為皆呼應聯合國17項永續發展目標（SDGs），其中包括發展藻礁保育與觀塘小燕鷗棲地營造等計畫，對應「海洋生態」與「陸域生態」的目標；在「可負擔潔淨能源」方面，截至2024年建置超過270座太陽光電系統；在職場安全與員工福祉方面，台灣中油導入AI科技強化工安管理、定期實施災害應變演練，並持續推動員工健康促進措施，總合傷害指數連續28年以上低於全產業平均，落實「健康與福祉」及「優質就業及經濟成長」。

此次台灣中油再度榮獲「企業永續報告獎」，不僅肯定台灣中油長期在永續發展上的努力與成果，更激勵全體員工持續實踐企業社會責任。展望未來，台灣中油將持續深耕永續，邁向淨零轉型的目標。