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打房後房市急凍…擺脫周成交「不是0就是1」建商曝祕訣

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中14期重劃區內的台中巨蛋去年3月動工，圖為台中巨蛋外觀模擬圖。圖／台中市政府提供
台中14期重劃區內的台中巨蛋去年3月動工，圖為台中巨蛋外觀模擬圖。圖／台中市政府提供

政府重拳打炒房，國內房市急凍，就連台中最夯的北屯14期重劃區已有建商哀號，「每周成交報表『不是0就是1』，且多數是0成交」；有建商提升規格、服務、安排僅接受粉絲預約的寵粉封館專案，也有的搶攻剛性需求，在蛋黃區推小宅建案。

14期重劃區是台中近幾年開發規模最大，也是低密度、高綠覆蓋率的熱門重劃區，區段內有台中巨蛋、北屯運動中心、漢神洲際購物中心等重大建設，2024年全年成交戶數高達1635戶，穩坐中台灣各大重劃區榜首，連北部建商也來獵地插旗，展現市場磁吸力。

受到房市急凍影響，磐興建設在14期台中巨蛋首排新案「磐興寬悅」，導入日本知名品牌LIXIL建材系統，更是推出寵粉封館看房專案。北部建商華固建設對於台中新案布局更審慎，旗下北屯14期崇德十路的新案是華固首度在台中導入小坪數產品。

鉅陞國際開發董事長褚學忠說，政府近年七次打炒房政策，投機客收手、退散，剛性需求成主流，反倒讓真正有剛性需求的買家與重視產品品質的建商，有了良性發展的空間。

褚學忠指出，鉅陞國際開發因應房市剛性需求，專注蛋黃區，專做消費者買得起的小宅，選擇在機能、地段好的市中心或舊市區，推出最小格局為22坪二房的產品，這不僅是回應市場剛性需求，也是公司建立競爭優勢的關鍵；鉅陞國際開發已在台中落地生根，展望未來，將進軍新北市與桃園蛋黃區推案。

褚學忠指出，現在房地產交屋約70％客戶有需要驗屋，鉅陞國際開發今年第四季即將完工交屋的台中七期「V市政」，將率先邀請第三方驗屋公司在交屋前，用更嚴格的標準進行自主驗屋，七大類48項屋況檢測報告完整提供，解決多數消費者在驗交屋時的痛點。「所有的交屋都讓驗屋公司驗過，所有屋況都修繕完成後才會讓客人驗屋。」

鉅陞國際開發董事長褚學忠說，因應房市剛性需求，鉅陞國際開發專注在蛋黃區推小宅建案。記者趙容萱／攝影
鉅陞國際開發董事長褚學忠說，因應房市剛性需求，鉅陞國際開發專注在蛋黃區推小宅建案。記者趙容萱／攝影

重劃區 建商

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