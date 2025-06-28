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殯葬新制收費含12%以上管理費 消基會建議訂上限

中央社／ 台北28日電
圖新北市立殯儀館。圖／聯合報資料照
圖新北市立殯儀館。圖／聯合報資料照

殯葬管理條例新制將於7月1日實施，明定私立公墓或納骨塔業者向消費者收取的契約一切費用，應包含12%以上管理費。消基會今天說，建議訂管理費上限非下限，避免連年調高費用。

「殯葬管理條例」修正條文已在民國112年12月27日公布，行政院核定自114年7月1日施行。

中華民國消費者文教基金會今天發布新聞稿，12%以上的管理費規定過於含糊，相關業者的規模有大有小，經營成本不一，12%的數據是如何訂出應對社會說明清楚；且站在消費者保護的角度，收取管理費用應訂定的是收費上限，而非下限，以免部分業者連年調高管理費用，受害的就是消費者。

其次，消基會擔憂，殯葬新制定型化契約中的「非定期使用權」存在不確定性，應明確定義，就建物使用年限及消費者購買時尚可使用年限為清楚約定，或不同使用年限不同價格約定，避免解釋上的爭議，畢竟民眾購買塔位等各項殯葬設施，是為了讓先人有一個長久安置的保障，不定期的解釋空間太大，可能損及消費權益。

另外，新制契約也規範消費者購買塔位有指定固定位置，則「視為已使用」，日後將不得任意終止契約並要求退費

消基會認為，購買塔位如買賣契約標的經「指定至樓區排層號」者，即視為使用，不能任意終止契約與退費，將嚴重限縮消費者權益，畢竟民眾購買指定停車位也有權轉讓或取消，對於取消「指定至樓區排層號」者，即視為使用的規定，應訂定更為合理的標準，對消費者友善。

退費 消費者 消基會

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