全聯：2025年下半年零售景氣 OK 只要廠商願意 一定降價

全聯董事長林敏雄昨（27）日表示，今年下半年國內零售業景氣「還是OK」，特別是內需型產業如全聯，往往在景氣下滑時反而更受消費者偏愛。

林敏雄昨日參加「全聯公益挺台灣 感恩茶會」，會後受訪表示，全聯今年前五月營收都有成長，顯示消費者對基本生活所需的支出仍穩定。他表示，如今市場處於相對平穩狀態，加上股市已回升至22,000點，對於零售景氣仍樂觀看待。

針對近期新台幣匯率盤中升至28字頭，林敏雄表示，對進口商品有利，有助於穩定整體物價，由於全聯本身不涉及外銷業務，因此對匯率波動的直接影響較小。

他強調，價格仍需由供應商決定，雖然企業無法干預其採購策略，但「如果廠商願意降價，我們一定會降價」。在匯率議題上，全聯處於相對被動的位置，但會適時與廠商溝通市場狀況。

針對外界關心的房市走向，林敏雄認為目前正處於供需平衡階段。他表示，雖然台灣人口逐漸減少，但雙北與桃園等人口集中區仍有穩定的剛性需求，且隨著舊屋年限增加，市場仍會出現一定的換屋潮。他指出，年輕世代偏好購買新房，需求將持續釋出。此外，科技業高薪支撐下的購屋需求仍為市場注入活水。

現階段景氣放緩，連帶影響房市買氣，但這屬於自然反應。他說，「景氣頓一下，房地產也會跟著頓一下」，認為企業表現與房市息息相關。近期部分出口導向產業因匯損壓縮獲利，不過隨著市場調整，預期後續仍有回穩機會。

在營運方面，8月1日起，大潤發全面升級成為「大全聯」。林敏雄表示，此次整合是「一加一大於二」，原本在大直大潤發的員工已全數轉移至全聯總部，並完成採購、財務等部門的整合。他強調，此次併購過程中人事穩定，第一線高階員工都沒什麼動，幾乎全數留任。