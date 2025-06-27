Nike 最新一季財報優於預期 國內製鞋大廠可望受惠
美國運動用品品牌Nike最新一季財報優於預期，認為未來銷售和獲利衰減情況將趨緩，反映最糟糕時期已經過去。國內業者認為，今年上半年，Nike仍在營運調整期，最新公布的財報來看，雖然仍衰退，但看法逐漸轉趨樂觀，顯示新執行長策略開始奏效，國內製鞋大廠豐泰（9910）、寶成、志強等都可望受惠。
國內製鞋大廠多表示，若7月公布對等關稅政策雷聲大、雨點小，那麼景氣復甦將可確立，反之則將影響消費信心，連帶訂單也會跟著受影響。
Nike占豐泰整體營收比重達85%，法人估豐泰下半年營運將恢復往年成長動能，全年度營運可望維持成長，營收、獲利都將優於去年。
國內製鞋大廠表示，國內製鞋大廠近幾年積極分散生產基地，在越南、印尼、柬埔寨，甚至印度等地。
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