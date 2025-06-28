101公股董事再增三席

台北101（金融大樓）昨（27）日召開股東會，並進行三席董事補選。101指出，因日商股東伊藤忠轉讓19.9%的持股並辭去三席董事職位，該三席將由三名公股銀行的台籍董事補上。

台北101共有13席董事與四席監察人，由於法人股東台灣伊藤忠3月辭去三席董事，日方現僅剩兩席，缺額則由台灣公股代表擔任，使公股代表董事席次增至11席。本次補選的三名台籍法人董事分別為合作金庫的林衍茂、彰化商業銀行的胡光華、以及臺灣中小企業銀行的李嘉祥。

台北101董事長賈永婕表示，在以台灣本地及外籍旅客為主力的情況下，去年商場營業額超過230億元，穩居北台灣第一。觀景台人數達150萬人次，對全年營收貢獻顯著，營收增至62.8億元新高，稅後純益達25.67億元，每股稅後純益（EPS）為1.75元，皆創下歷史新高。