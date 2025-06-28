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新光三越董監改選 東興家族三兄弟全進董事會

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
百貨龍頭新光三越27日召開股東會，選出16席董事及監察人。聯合報系資料照
百貨龍頭新光三越27日召開股東會，選出16席董事及監察人。聯合報系資料照

百貨龍頭新光三越昨（27）日召開股東會，選出16席董事及監察人，主要負責新光三越營運的吳東興家族，包括吳昕達、吳昕陽、吳昕昌三兄弟全數進入董事會；另外，吳東進長女吳欣盈也再次進入董事會，吳東賢小女兒吳昕嬡亦首度進董事會。

據了解，原本預定於股東會後隨即召開董事會，進行董總職位改選。但由於部分董事建議擇日再議，推測兩家族對新光三越未來的營運策略仍有一些細節待討論。根據公司法規定，股東會後的第一次董事會議應在董事改選完成後15日內召開。

新光三越董事當選名單
新光三越董事當選名單

熟悉吳家情況的人士透露，根據目前董事名單，新任董事會有望再次推舉吳東昇擔任董事長，吳昕陽續任總經理。

目前新光三越的董事席次中，吳東進主導的泛新光家族名單有吳東進、吳東昇、吳欣盈、吳昕恩、吳昕嬡、蕭志隆及林伯翰等七位董事，監察人方面則有吳東勝、許嫺嫺及新譽資本代表。據悉，至少有兩席監察人，包括許嫺嫺和新譽資本代表，與吳東進一派關聯較深。

業內人士指出，吳東進一方所主導的董事席次總數達七席，並且至少還有兩席監察人支持，整體來看，該家族掌握了超過半數的董事席次，未來在推舉董事長方面將具有重要話語權。

此次股東會中，吳東興家族，包括吳昕達、吳昕陽、吳昕昌三兄弟，成功進入董事會，總共掌握三席。而先前支持第三代接班的吳昕陽的伊勢丹，則持有三席，其中派任的日籍董事為田中豊彥、牧野欣功和細谷敏幸。

接下來，董事會將進一步選舉董事長及副董事長，值得注意的是，由於日前日本三越伊勢丹集團以百億元出售所持21.5%的新光三越股份，買家為由吳東進、吳東昇及吳昕陽主導的新昕資本。業界預測，在雙方討論後，吳東昇有望再次擔任董事長，吳昕陽則將繼續擔任總經理，此舉雙方人馬各據其位，也為吳東進向吳東亮進一步施壓鋪路，牽動台新新光金合併案後續走向。

根據業界觀點，吳東昇、吳昕陽這對叔姪組合創下了新光三越歷來最好的業績，2024年全年營收達956億元，年增1.2%。

董事長 股東會 吳東進

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