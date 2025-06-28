陸運往美海運費 重挫逾半
中國大陸到美國的貨櫃海運運費，自本月稍早至今已大跌超過50%。一開始是因為美國總統川普對中國大陸進口到美國的貨品加課145%的超高關稅，進口量暴跌，後來稅率降至30%，隨即衝出一波搶著進口潮，但之後由中國大陸港口運至美國的貨品，運量回升幅度卻不如預期。
路透報導，儘管中國大陸貨品的進口稅率暫時維持在30%，但是貨運成本還是明顯增加，而當下又出現疲弱的美國經濟數據。
海運顧問公司Drewry同日表示，運價回落「是近期進口到美國的貨品激增難以為繼的跡象。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言