陸運往美海運費 重挫逾半

中國大陸到美國的貨櫃海運運費，自本月稍早至今已大跌超過50%。一開始是因為美國總統川普對中國大陸進口到美國的貨品加課145%的超高關稅，進口量暴跌，後來稅率降至30%，隨即衝出一波搶著進口潮，但之後由中國大陸港口運至美國的貨品，運量回升幅度卻不如預期。

路透報導，儘管中國大陸貨品的進口稅率暫時維持在30%，但是貨運成本還是明顯增加，而當下又出現疲弱的美國經濟數據。

海運顧問公司Drewry同日表示，運價回落「是近期進口到美國的貨品激增難以為繼的跡象。」