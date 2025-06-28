運價指數連三黑 跌幅縮小

經濟日報／ 特派記者黃淑惠／休士頓27日電
運價指數連三跌。聯合報系資料照
運價指數連三跌。聯合報系資料照

運價指數連三跌，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數27日出爐，指數下跌8.08點至1,861.51點，周跌幅縮小至0.4%。四大主要航線除歐洲線上漲外，其餘都下跌，遠東到美西跌幅收斂，美東運價跌幅仍大、達到11.9%。

法人分析，隨著6月運價跟運量同步回升，市場對於貨櫃三雄長榮、陽明及萬海即將公布6月營收相當期待，6月的營收表現成為長榮能否填息的重要指標。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化
SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化

國內航運業者認為，市場對於美國推出的對等關稅已經逐漸麻痺當中，補庫存的高峰時間已經接尾聲，搶出貨力道減緩，又遇到船公司大量投入加班船，有些航商連小型船舶兩、三千TEU（20呎櫃）都搶進遠東-美西航線，隨著運價回跌後，這些奇怪的現象會恢復平靜，運價會開始反應正常的供需。

業者認為，市場過度解讀短期性的極端運價變化，以伊衝突開打後，地緣政治壓力下，短期間內所有航商都不會返回紅海，紅海繞道持續造成全球貨櫃輪吃緊，國際碳排法規趨嚴，有助緩解運力，大量抽調船舶進入北美線，排擠效應也會顯現在其他航線，對於第3季市場展望不用度悲觀。

根據最新一期出爐運價，北美線依舊拖累整體運價走勢，然而船舶排擠效應，也讓其他航線表現相對平穩，所以SCFI指數僅下滑不到1%；本周重災區還是在北美線，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達2,578美元，較前一期下跌194美元，跌幅達7%；遠東到美東每FEU達4,717美元，較前一期下跌635美元，跌幅11.9%。

長榮 航線

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