長榮航空飛休士頓十周年 載客率九成

長榮航空（2618）開航美國休士頓航線十周年，載客率常年保持在九成，成為北美線獲利很好航線之一。長榮航總經理孫嘉明26日表示，長榮航是台灣唯一飛休士頓的航空公司，為連結兩地最重要的空中橋樑。

休士頓副市長Martha Castex-Tatum 26日頒發「市長文告」表揚長榮航空貢獻，此為休士頓官方給予民間企業之最高認證，並宣布6月26日訂為「休士頓的長榮航空日」。

美國休士頓旅遊局於當地時間26日假休士頓動物園舉辦「長榮航空飛航休士頓十周年」記者會，台灣駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳受邀參加活動時指出，德州早期從農產品，到現在已有許多的電子零組件、電腦、機械、石油等，2024年德州和台灣之間的貿易總額為256億美元，台灣成為德州的第六大貿易夥伴。

根據休士頓相關單位統計，2015年台灣跟休士頓貿易額由11億美元不斷向上攀升，截至2024年已經衝上111億美元，過去十年來經濟貿易交流金額上升十倍。

孫嘉明表示，長榮航空開航初期即與休士頓旅遊局簽訂合作備忘錄，共同投入資源、開發旅遊市場，這十年來，從一開始的每周三班，成長到現在每周七班，透過長榮航空綿密的航網，旅客也可從台北轉往亞洲各大城市，休士頓航線的載客率常年都保持在九成，這是非常不容易的好成績。

蕭伊芳表示，德州是全美第二大州，過去兩年台灣電子廠慢慢跑來德州投資設廠，去年鴻海擴大在德州投資，英業達等多家電子廠也陸續來德州投資設廠。