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長榮航總座看市況…台積晶片回台封裝 成新商機

經濟日報／ 特派記者黃淑惠／休士頓26日電
長榮航空總經理孫嘉明。聯合報系資料照
長榮航空總經理孫嘉明。聯合報系資料照

長榮航空（2618）26日在美國舉行開航休士頓十周年記者會，總經理孫嘉明表示，航空貨運市場出現新商機，隨著科技大廠陸續到美國投資設廠，近期發現美國半導體供應鏈不夠完整，台積電亞利桑那廠生產的晶圓產品將運回台灣進行封裝，未來會因應市場需求提供相關航空物流服務。

隨著AI時代來臨，伺服器訂單強勁，伺服器運送需求僅在4月受到美國對等關稅衝擊，導致出貨降溫，到了5月開始陸續出貨，6月已經出現急單爭取包機運送。到目前為止，台灣到北美的航空貨運價格還比去年更高；航空貨運市場僅大陸電商需求復甦緩慢，其餘電子產品、高價生鮮產品等出貨全面恢復，對下半年的航空貨運市場需求看俏。

長榮航總經理孫嘉明看航空市場
長榮航總經理孫嘉明看航空市場

針對客運市場，孫嘉明分析，長榮航空在客運市場的布局，瞄準亞洲轉機北美市場商機擴大航網布局，北美航線載客人數中，約65%為轉機旅客，全部航線載客人數當中，轉機旅客占比約為35％。長榮航空未來將持續加密北美線的航網布局；至於歐洲需求持續看俏，評估米蘭將增班為每日一班，同時也在評估前進北歐芬蘭擴增新航線可行性。

他表示，美國再次偉大的策略，讓許多企業到美國投資設廠，10月3日起長榮航空直飛美國達拉斯，成唯一亞洲至德州雙航點業者，10月起長榮航空每周90班直飛北美九大航點，航網布局綿密；達拉斯預計初期為三班，預計年底就要增加到每天一班，屆時北美航班數會衝到94班，明年會再增班北美線航，班數突破100班指日可待。

市場好奇客運機票價格何時會降價，孫嘉明指出，客運市場票價變化全部看需求臉色，依目前市場需求來看，票價沒有降價理由；票價會因為各別市場淡旺季需求不同，各別航線推出一些優惠促銷，並不代表所有航線價格走低；考量到亞洲市場需求旺，看好韓國旅遊需求，預計最快10月開闢桃園-釜山航線。

日前傳出7月5日日本恐發生大地震，影響到暑假日本線的訂位，許多消費者都呈觀望心態，造成今年暑假旺季訂位情況出現遞延，推估7月5日客人就會回流，台幣升值效應下，想帶小孩去日本旅遊家長就會開始訂位，再加上台幣升值催化出國旅遊跟著增加，看好下半年客運市場需求繼續旺。

長榮航空 航線 美國

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