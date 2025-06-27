興富發出手！攜手漢寶建設拿下新北市規模最大眷村「台貿一城」都更案

興富發（2542）27日公告，擬參與新北市中和區台貿段75地號等27筆土地，該案基地面積約6,093.7445坪；興富發指出，該案為都市更新開發案，也就是新北市規模最大眷村「台貿一城」，這筆都更案是興富發首次進入中和的代表作。

位於新北市中和區台貿段75地號1筆土，即甲區，基地面積約3,355.21坪，興富發則取得出資者資格。

興富發指出，目前都更案現況為五層樓公寓，住戶有231戶之多，全案預估合建分配比例為地主約39%~41.5%，至於建方興富發，則約61%~58.5%，預計投入149.56億元，進行都更重建。

興富發初估，以全案基地規模達3,355坪來看，已有八成住戶同意下，未來預計斥資150億元重建，總銷金額約180億元。

「台貿一城」都更案重建後，231戶住戶將重回原居住地；該都更案位於中和連城路，鄰近捷運站，重建後可望提升市容及居民生活品質。

興富發已取得「台貿一城」都更案之甲區3,355坪的出資者資格，至於實施者由漢寶建設擔任。至於乙區約2,738坪，都更實施者及出資者則是漢寶建設。

「台貿一城」都更案鄰近捷運萬大中和線之連城錦和站聯開案「大同新紀元」，這次主要應漢寶建設之邀，共同加入這次都市更新，全案先前已向新北市政府掛件申請都更容積獎勵，但按政策規定，全案需在今年6月底前取得80％住戶的都更同意書才有機會順利拿到容積獎勵，因此漢寶建設邀請下興富發共同參與，並在今年4月進場整合、溝通。