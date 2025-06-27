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中友翻轉動漫祭盛大開展 3米高鬼滅蛇柱氣偶首度亮相

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
去年中友動漫祭總湧進11萬人次參觀，今年預估參觀人潮將突破13萬人次。業者提供
去年中友動漫祭總湧進11萬人次參觀，今年預估參觀人潮將突破13萬人次。業者提供

每年暑假動漫迷最期待的年度盛事「中友翻轉動漫祭」，即日起至7月14日於中友百貨（5901）C棟13樓國際大廳盛大開展，本屆動漫祭匯集了《膽大黨》、《防風少年》、《葬送的芙莉蓮》、《Lycoris Recoil莉可麗絲》等當今最熱門的動漫作品，為廣大動漫愛好者帶來前所未有的視覺饗宴。

另外，由台灣萬代南夢宮收藏玩具事業部主辦的年度玩具盛事「萬代收藏玩具展TAMASHII EXHIBITION 2025 IN TAICHUNG 」，也同步在中友百貨B棟13樓文化大廳登場，展期至7月6日。

此次展出內容集結日本萬代SPIRITS收藏玩具事業部TAMASHII NATIONS旗下眾多品牌商品，包含《航海王》、《七龍珠》、《機動戰士鋼彈》、《超人力霸王》、《獵人》、《膽大黨》等多部人氣作品在展區亮相，邀請擁有熱血收藏魂的粉絲們，把握假期前往朝聖。

中友百貨促銷課襄理陳淑蘭表示，中友翻轉動漫祭今年邁入第8屆，每年都吸引全台動漫迷朝聖，短短3周可創造近2,000萬元業績規模，去年中友動漫祭總共湧進超過11萬人次參觀，今年預估參觀人潮將突破13萬人次。

中友百貨今年上半年業績也繳出優異成績單，營業額超過預期目標，較去年成長近一成，預期在動漫祭的助攻下，可以達成更高的目標。今年暑假規劃了豐富的活動，後續會有「印象派光影藝術展」、「Insect Park昆蟲島互動樂園」、「小農市集」等活動陸續登場，消費者們可以盡情享受快樂的暑假時光。

展場精心打造16大經典動漫場景，讓參觀者彷彿置身於動漫世界中。帶來包含《膽大黨》、《WIND BREAKER—防風少年—》、《葬送的芙莉蓮》、還有《敗北女角太多了！》、《家庭教師HITMAN REBORN！》、《地縛少年花子君2》、《獵人 HUNTER×HUNTER》，以及《Lycoris Recoil莉可麗絲》、《香格里拉·開拓異境～糞作獵手挑戰神作～》、《黑執事 綠之魔女篇》、《BanG Dream! Ave Mujica》等人氣作品的16大動漫場景，每個場景都經過精心設計，完美還原動漫中的經典片段，為粉絲們提供絕佳的拍照打卡聖地。

本屆中友翻轉動漫祭的最大亮點，莫過於首次亮相3米高《鬼滅之刃》蛇柱氣偶！隨著今年8月即將隆重上映的《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》討論熱度不斷上升，這座全球首度曝光的3公尺高蛇柱-伊黑小芭內氣偶，故事中嚴格訓練炭治郎揮刀的蛇柱，化身可愛Q版模樣，總是陪伴在身旁的鏑丸也露出微笑瞇瞇眼，絕對要搶先留念。

展場內也匯集了動漫迷最想收藏的各式周邊商品，從限定版公仔、精美海報到實用生活用品等，應有盡有。此外，還有超值福袋等著粉絲們來挖寶，每個福袋都裝滿了驚喜好物。

還有超巨大《葬送的芙莉蓮》扭蛋機，抽抽有獎，有機會獲得限量商品。「劇場版鬼滅之刃 無限城篇集章活動」活動期間完成指定任務，即可兌換鬼滅之刃劇場版限量海報乙份。

中友百貨陪伴大家Fun暑假！6月27日起至7月16日好康大放送。活動期間持中有APP當日於百貨店內/購物網累積消費達指定門檻，即可獲贈家族點數：全館/化妝品 累積滿3,000元贈300點、名品/珠寶/大家電累積滿5,000元贈500點、i Store/法雅客/SAMSUNG單櫃累積滿5,000元贈500點。

沁涼必備會員禮：6月27日至6月29日持中友家族會員單筆消費滿1,500元，即可兌換「手提桌面風扇」乙只；扣5點抽iPhone16：7月16日前扣抵家族點數5點即可獲得一組幸運號碼，有機會將iPhone16帶回家。

「萬代收藏玩具展」也同步在中友百貨B棟13樓文化大廳登場，展期至7月6日。業者提供
「萬代收藏玩具展」也同步在中友百貨B棟13樓文化大廳登場，展期至7月6日。業者提供
每年暑假動漫迷最期待的年度盛事「中友翻轉動漫祭」，27日盛大開展。業者提供
每年暑假動漫迷最期待的年度盛事「中友翻轉動漫祭」，27日盛大開展。業者提供
每個場景都經過精心設計，為粉絲們提供絕佳的拍照打卡聖地。業者提供
每個場景都經過精心設計，為粉絲們提供絕佳的拍照打卡聖地。業者提供
中友翻轉動漫祭的最大亮點，莫過於首次亮相3米高《鬼滅之刃》蛇柱氣偶。業者提供
中友翻轉動漫祭的最大亮點，莫過於首次亮相3米高《鬼滅之刃》蛇柱氣偶。業者提供

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