世紀民生攻電商直播 旗下品牌「朝和生醫」瞄準健康新零售

世紀*（5314）27日宣布，正式啟動旗下自有品牌朝和生醫的「電商直播通路成長引擎計畫」，結合專業、體驗有感、高品質質量的保健品，以及專業人士、KOL、直播主等進行內容型導購直播，導入 D2C（直通消費者）模式，全力搶占台灣 AI 大健康消費市場，目標 2025 年底銷售雙位數成長。

世紀民生表示，從市場趨勢可見「有內容導購＋產品故事」的健康直播品牌已成為消費者新型態的購物模式，「朝和生醫」瞄準此趨勢，率先導入「AI 營養師＋專業營養師 KOL＋互動型產品直播」，首波合作平台涵蓋公司官網與社群媒體 FB等直播、蝦皮 Live、Momo 直播、TikTok Shop 等，同時結合松果購物直播電商平台，並與多位專業營養師與醫學博士合作，建立可信賴的品牌心占率。

展望 2025 年，世紀民生維持審慎樂觀。世紀民生將持續以「AI 智慧大健康」為核心策略，加快推動智慧穿戴新品、AI 健康演算法與醫療應用整合的落地實踐提升產品科技含量與臨床實用性，進一步強化品牌差異化優勢。

董事長張祐銘表示，朝和生醫以強品牌＋多平台直播作為加速器，今年前五月成績、以及「松果購物直播電商發布會」暨直播主播台爭霸賽，皆已明確驗證了健康新零售的成長潛力。

直播電商不是流量戰，而是信任戰，目前公司已與松果購物、雲康世紀結合打造直播電商平台，完整針對不同平台與合作模式架構，採取彈性化分潤策略，以提升導購效能與平台意願，朝和生醫將憑藉專業背景與品牌溫度，打開新世代健康消費的大門，未來將每月推出節氣主題系列，將持續強化「多平台＋多主播＋多主題」的健康導購聯盟，導入 AI會員推薦與健康標籤分眾系統，構建以內容為核心、信任為基礎的直播新零售體系，並整合跨平台流量、會員運營與直播內容，在健康內容、生技產品與銷售轉化三軸並進，創造生技 AI 大健康事業群正式成為世紀民生長期永續的獲利主軸。