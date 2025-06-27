全聯公益挺台灣、打造最有溫度賣場 公益捐款逾32億元

全聯堅守「實在真便宜」的核心價值，全台超過1,200間門市深入各鄉鎮鄰里，不僅是消費者心中的「全民超市」，身為本土企業，對台灣這片土地更有著企業社會責任與使命，從賑災、防疫、防災、防詐宣導到設立疫苗接種站與失智友善賣場，在每一個社會關鍵時刻發揮通路力量，也攜手中央、縣市政府推廣在地農產，為穩定民生物價貢獻一己之力。

董事長林敏雄1998年正式接手全聯社，成立全聯實業股份有限公司，始終腳踏實地經營，本著飲水思源回饋社會之心，在第7年開始獲利後，2006年起陸續成立四大基金會：全聯慶祥慈善事業基金會、全聯佩樺圓夢社會福利基金會、大安森林公園之友基金會及全聯善美的文化藝術基金會，從不同面向幫助社會，投入公益推動20年來，從企業自身盈餘累計公益捐款貢獻超過32億元，未來將持續秉持初心，從社會面、環境面、公益面，善盡通路力量與責任，將公益推動至每一個角落，力行「通路即公益」，讓全聯成為最有溫度的「公益賣場」。

全球永續風潮盛行，全聯以「善美的永續發展策略」為核心，推動「循環減塑」、「永續農業」、「減碳綠能」、「惜食減廢」四大方向，去年成立永續委員會，由總經理蔡篤昌擔任主席，擴大綠色經濟，將永續DNA深植企業核心。【循環減塑】方面在門市設置裸賣蔬果專區，減少不必要包材，創造傳統市場豐富多樣的氛圍，去年裸賣蔬果業績突破41億元，從2023年起推動有機蔬菜、履歷葉菜產品包材夾層使用部分再生塑料製成，2024年減塑成效超過9,100公斤。

藉由通路影響力，在全店印花集點換購活動融入環保議題，如印花集點活動推出義大利百貨專櫃精品「MANDARINA DUCK」海廢原料製成的包款、「瑞康屋KUHN RIKON」真空密封袋、真空方形環保密封盒、廚餘處理機，讓全民從日常消費就能為永續盡一份心力；最新一檔印花活動換購知名鍋具品牌「Fissler德國菲仕樂」，外鍋身、把手及鍋蓋採用循環再利用不鏽鋼以永續方式精製，採用森林管理委員會(FSC)認證再生紙包材，告別過度包裝，實踐永續生活；統計2023、2024近2年相關環保換購商品超過100萬件，展現零售通路在點數經濟上對永續的關注，鼓勵消費者從日常生活實踐永續行動。

全聯以身為本土企業為榮，肩負產銷平衡使命，以企業力量相挺在地農業，全力支持台灣友善耕作，為農產品提供穩定銷售通路。【永續農業】主打小農直採、平價有機、生態農作及科技農畜等方向，2016年起陸續推出老鷹紅豆、黑面文蛤、好欣豬、台灣鯛背肉、官田菱雉菱、放山桂丁雞、小農鮮乳甜點、黑翅鳶米、貓頭鷹鳳梨、諸羅樹蛙綠竹筍等守護台灣10種生物的生態商品，將農產品有計畫導入生產銷售並延伸開發運用，除了壯大生物多樣性，也讓民生消費無形中轉化為友善環境的助力，累計2023年友善生態商品創造逾13億業績。

為支持在地小農，2015年設置「小農直採」專區，由產地新鮮直送、農友自行包裝訂價、友善生態、許可標章或透明溯源，不僅提供市場上差異化商品，農友辛勤的田間成果也能獲得最實質的回報，連帶帶動青農返鄉，廣受消費者喜愛，讓2024年小農直採業績一舉突破12億元，此外，面對全球貿易局勢劇烈變化、關稅議題和國際競爭挑戰，在小農鮮乳推廣上，建立於牧場酪農嚴謹的乳品處理流程，及現代乳品廠、滅菌設備等，層層把關確保每一滴鮮乳新鮮、安心、可追溯，不僅小農鮮乳業績穩健成長，亦逐步擴大小農鮮乳應用，2025年4月起OFF COFFEE全面升級小農拿鐵，今年年中慶檔期新增「小農米」品項，持續壯大小農版圖及影響力，創造農友、供應商、消費者與土地生態共贏的永續價值。