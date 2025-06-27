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暑期包機大清倉！台中國際夏季旅展壓軸登場 優惠多多

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
五福旅遊規劃專屬中部遊客的行程，標榜暑假清倉、最後搶購機會。記者宋健生/攝影
五福旅遊規劃專屬中部遊客的行程，標榜暑假清倉、最後搶購機會。記者宋健生/攝影

全台唯一暑假前檔期「台中國際夏季旅展」，27日起一連四天在台中國際展覽館展出，旅行業者趁暑假開始前最後機會，將台中直飛日韓越等國的包機大清倉，優惠價超級殺，尤其是親子團詢問度最高，五福（2745）推出指定行程兒童參團最高折1萬元，預期可以搶下這波商機。

主辦單位表示，這次旅展集結了30家品牌旅行社、三大知名五星級飯店及19家優質伴手禮廠商，為即將揭開序幕的暑假旅遊潮，帶來最下殺的促銷方案，預估四天展期可吸引18萬至20萬人潮，並帶來逾3億元業績。

台中國際夏季旅展聯合各家旅行社推出「台中直飛」、「親子樂園」、「Clubmed精緻全包式假期」等出國主題優惠，參展單位包含每檔出席的上市櫃旅行社五福旅遊、可樂旅遊等。

以及知名港澳專家旅行社：吉帝、世興、樂活、雙向、行家、皇牌旅行社等，專為中部旅客設計多元熱門行程，台中直飛指定航線，第二人減3,000元。另外，台中在地重量級飯店長榮桂冠、金典、仲信金鬱金香酒店也攜手快閃餐券促銷。

適逢6月底國小考試週結束，小朋友們即將迎接為期2個月的歡樂暑假。本展看準旅遊市場的暑假、中秋、雙十假期等連續黃金檔期，力邀上市櫃知名旅行社拚商機，台中直飛清倉有感降價。

五福旅遊規劃專屬中部遊客的行程，台中直飛「韓國5日2萬900元起」、「普吉島6日2萬900元起」、「富國島6日3萬300元起」，旅展第二人皆減3,000元；澳門自由行搭乘星宇航空，機加酒3日行程，只要8,988元未稅起，旅展第二人再減2,000元。

應景日本賞楓團部分，遊走東京、立山、四國、北海道等絕佳避暑勝地，暑期團體行程免3萬，最高第二人省6,000元；嗨玩韓國五日遊，最低不到2萬元；就愛到東南亞(泰國、馬來西亞、菲律賓)感受夏日風情，旅展第二人再減3,000元；歐洲美加早鳥優惠開跑，第二人最高現折1萬元。

近年超夯的郵輪旅遊再升級，歌詩達郵輪莎倫娜號基隆港出發往佐世保、鹿兒島，六日遊限團指定日期同房第三人享0元；MSC榮耀號冬季航程，早鳥優惠每房減1萬元，再加碼宮古島、沖繩、石垣島，5日限團優惠第三人0元。

台中金典酒店、仲信金鬱金香酒店祭出限時優惠餐券；長榮桂館酒店準備了精緻點心買一送一，讓民眾輕鬆品嚐頂級饗宴。

台中國際夏季旅展預估四天展期可吸引18萬至20萬人潮，並帶來逾3億元業績。記者宋健生/攝影
台中國際夏季旅展預估四天展期可吸引18萬至20萬人潮，並帶來逾3億元業績。記者宋健生/攝影

暑假 旅行社 旅展

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