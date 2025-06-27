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楊德華辭程泰、亞崴董事長 啟動二代接班作業

中央社／ 台北27日電

工具機大廠程泰集團正式啟動交棒傳承作業，程泰和亞崴晚間公告董事長暨執行長楊德華辭職，7月8日將選任新董事長。楊德華接受記者電訪表示，將交棒給第二代接手經營，自己將扮演集團顧問角色，「開始規劃去世界遊歷」。

程泰也公告，楊德華和楊德生今天辭任程泰董事職務，將自7月8日起辭任生效，程泰將按照法令規定，60日內召開股東臨時會辦理補選。

程泰集團關係企業亞崴晚間也公告，楊德華辭任亞崴董事長兼任執行長以及董事職位，任期至7月8日選任新任董事長為止。此外，亞崴總經理楊尚儒也辭任董事。

楊德華向記者表示，「原本65歲就想退休」，現在自己已經81歲了，弟弟楊德生也77歲，考量第二代已在美國子公司和集團內部累積多年歷練，加上目前時機成熟，「可以放心交棒了」。

楊德華說，退休後，自己想去國外好好旅遊一番，也想去花蓮或台東走走看看，如果集團有什麼需要，他也會適時提供意見，但最終決策，還是要以新任董事長和董事會為核心。

根據資料，楊德華長女楊舒涵目前是程泰董事，並擔任程泰總經理一職，楊德華長子楊丞鈞擔任程泰集團旗下亞崴董事，次子楊尚儒擔任亞崴董事，並擔任亞崴總經理。

熟知程泰集團的產業人士向記者分析，楊德華有意將程泰交棒給楊舒涵，亞崴交由楊承鈞接班，楊德華將退居第二線，有可能擔任程泰集團會長一職。

產業人士表示，楊德華在工具機領域和程泰集團具有深厚資歷，未來楊德華仍會以產業大老身分，關注台灣工具機產業發展動向。

董事長 總經理 程泰

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