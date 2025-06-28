企業生日快樂／溢泰策略併購 提升國際市占

溢泰（7818）執行長林于鈞指出，針對未來布局，淨水設備將持續投入前期研發，掌握市場趨勢；工業水處理領域將中國大陸的EPC工程經驗移植至台灣與新興市場；金屬製品方面則強化歐洲、東南亞與大陸等地市場，穩步邁向全球舞台。 以下為專訪紀要：

問：公司40多年來遇到最大的挑戰？

答：為強化產能與市場掌握度，溢泰自2005年以來積極展開策略性併購。首先收購金屬製造商強通，隨後於2009年收購美國知名車載設備品牌Yakima，並整併其墨西哥工廠產能至南京基地。2008年至2014年間，陸續收購紐西蘭HUBCO、上海彰華膜淨化及美國HydroNovatio，逐步完成淨水與金屬產品的垂直整合布局。

透過這些併購，溢泰有效串聯北美、紐澳與亞洲市場，並以當地品牌與銷售渠道直接接觸終端客戶，大幅提升國際市占率。

儘管過程中曾面臨文化差異與管理整合挑戰，如Yakima經歷三次執行長更替，但公司最終透過在地化經營與持續溝通，成功建立穩健的跨國營運體系。

問：面對國際多變情勢，公司如何因應？

答：溢泰早期主要以OEM與ODM代工模式為主，但隨著全球供應鏈格局變化與客戶需求升級，公司策略性轉型為兼具前端設計、品牌貼牌與研發主導能力的解決方案供應商。

為此，溢泰成立專責市場部門，規劃產品路線圖，提前布局未來三至五年的市場趨勢與需求，並打造完整的一條龍服務體系，進一步鞏固與客戶之間的合作深度與黏著度。

2018年時，美國根據「貿易法」第301條款，對價值500億美元的大陸進口商品加徵25%關稅。面對美中貿易戰引發的高關稅衝擊，溢泰迅速調整營運策略，不僅將部分生產線轉回台灣，更積極開發自主平台化產品，推動模組化設計，搶占市場先機。

公司也將大陸的生產布局轉向內銷市場，成功因應變局。受惠這波轉型得宜，使溢泰南京廠的營收在十年間成長超過十倍。

問：營運要成長，除研發技術、製造能力、量產品質外，企業文化也很重要，溢泰的企業文化為何？

答：首先，公司秉持「專業、管理、盡責」三大核心價值，無論是水處理、金屬製品或工業系統建置領域，溢泰都是以世界級標準要求自身。不僅在技術與產品層面與國際大廠分庭抗禮，在內部治理上，也透過完善管理制度確保各單位高效運作。我們希望溢泰不只是屏東的企業，而是與世界一流品牌並肩競爭的世界級企業。

溢泰亦致力於打造具吸引力的員工職場環境，強調穩定雇用與持續薪資提升，並設定盈餘一定比例用於員工福利，讓員工能安心工作、專注發揮。

問：公司未來的發展布局的想法？

答：在家用與商用淨水設備上，溢泰持續投入前期研發，掌握市場趨勢，並以最快速度完成產品量產交付。

目前雖然仍以美國與大陸為主力市場，但已在強化東南亞與歐洲銷售網絡。

在工業水處理領域，溢泰將大陸的EPC工程經驗移植至台灣與新興市場，設立溢華公司，專責接軌台灣與東南亞案場需求，並發展自製濾芯業務，提升工業用產品競爭力與集團綜效。

金屬製品方面，將強化歐洲、東南亞與大陸等地市場，在產品開發上更貼合當地車型與規格，強化車頂架等產品的本地適配性，尤其針對歐洲球頭式、亞洲多元車款設計更具彈性的產品，穩步邁向全球舞台。