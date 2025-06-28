企業生日快樂／溢泰 智慧淨水 攻綠色經濟

興櫃公司溢泰實業（7818）成立逾40年，自屏東起步，從早期的射出加工廠，發展今日成為全球領先的淨水產品、金屬製品及工業水處理系統整合供應商。

全球水資源議題升溫與ESG永續發展趨勢崛起，溢泰不僅積極推進技術研發，亦布局國際市場，朝「世界級水資源與金屬整合解決方案領導者」的願景穩健邁進。

執行長林于鈞。溢泰／提供

溢泰執行長林于鈞表示，創業初期公司專注於PVC、CPVC工業用球閥及射出組裝業務，隨著射出技術成熟，逐步跨足濾殼製造，並延伸至濾芯與整機設備，正式進軍淨水領域。

拚前端研發 具差異化優勢

憑藉優異的研發能力、穩定的製造品質與卓越量產能力，溢泰成功打入北美市場，為多家國際家電大廠提供冰箱濾芯，開啟OEM合作契機，在全球淨水市場建立領先地位，幾乎囊括全球前五大淨水產品品牌的OEM／ODM代工市場。

目前溢泰的營運核心聚焦「家用與商用淨水產品」、「工業水處理系統」與「金屬製品」三大領域。水資源產品營收占比達64.7%；其中，家用和商用淨水產品56.7%、工業水處理約8%；金屬製品35.3%。

公司以Turn-Key設計概念貫穿市場分析、產品設計、模具開發至量產出貨全流程，建構出高度垂直整合的一站式製造體系，並於台灣、美國、中國大陸、澳洲及泰國設立生產據點。

淨水產品方面，溢泰提供涵蓋桌上型家用RO系統、商用高流量過濾系統、到工業級水處理設備的完整解決方案，應用領域遍及住宅、餐飲與製造業。

金屬事業部以車載設備（如美國Yakima品牌車頂架）與多功能鋼製家具為核心，憑藉自主設計與開模實力，服務眾多國際一線品牌。

工業水處理是近年發展重點，溢泰專注於半導體、電子與食品加工等高標準產業，提供中水回用、超純水處理與EPC總包服務，透過BIM模組化技術與活性碳再生方案，兼顧系統運作效率與環保要求。

林于鈞強調，溢泰結合IoT智慧監控系統，可即時掌握設備運作數據，提升管理效能與可靠性，進一步強化在高階水處理市場的競爭優勢。

傳統代工廠僅聚焦於生產製造，溢泰將「前端研發」視為企業核心戰略，並在濾芯與濾材領域投入大量資源深度開發。

一站式服務 掌握客戶需求

公司具備強大的材料工程設計能力，可根據北美、歐洲與亞洲市場不同的水質特性與消費者偏好，靈活調整產品設計，提供符合在地需求、具備差異化優勢的解決方案。這種深度且彈性的研發體系，使溢泰在全球市場中能快速應對各地不同標準。

隨著全球市場對高端產品需求不斷增加，公司積極布局智慧化水處理技術，導入包括溫控系統、Wi-Fi連網功能及RFID識別等技術，並推動平台化產品開發策略，讓產品不僅滿足基本淨水需求，更能結合智慧家庭趨勢，提升使用者體驗。

透過這些技術升級，溢泰擴大了ODM與Turn-Key整案設計能力，強化自身作為全球知名品牌長期合作夥伴的重要地位。在整體技術布局上，溢泰提供一站式解決方案能力，從市場分析、產品設計、模具開發到生產製造，全程緊扣市場趨勢與客戶需求，確保產品能精準切入不同市場。

此外，公司重視高端技術的投入，研發各類智慧化功能，不僅提升淨水產品的附加價值，也有效鞏固高端市場的競爭優勢。如濾芯與濾材研發方面，相較於多數大陸淨水器廠商偏重於機構設計，溢泰憑藉雙重技術優勢，在產品性能與品質表現上一直領先同業。

大陸市場水汙染問題日益嚴峻，加上政策持續推動淨水器普及，以及消費者對健康飲水意識的提升，家用淨水器市場呈現爆發性成長。

受惠於此趨勢，溢泰南京廠的營運動能快速攀升，有效擴大集團在大陸的市占率，今年4月更創下該廠自成立以來的營收新高，為整體事業版圖的成長再添強勁動能。

展望未來，林于鈞表示，將持續透過「前瞻創新技術」、「整合性解決方案」、「拓展新市場」及「推動循環經濟」四大策略，提升營運效能與全球競爭力。

在技術升級方面，正推動工業用自製RO膜的開發，並計劃將更多產品導入IoT智慧應用，也將強化ESG相關技術研發。市場拓展方面，持續深耕北美、東南亞與台灣市場，特別聚焦高端工業水處理及淨水產品升級需求。

循環經濟布局上，計畫結合耗材再生與碳排放管理系統，協助客戶有效掌握碳履歷，進一步推動新一波綠色經濟商機。