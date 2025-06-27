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朋程斥資1.92億元 加碼投資功率元件廠ANJET

中央社／ 新竹27日電

二極體廠朋程董事會今天決議在660萬美元（約新台幣1.92億元）額度內分批認購功率元件廠ANJET股權，持股比重將增至32%以上。

ANJET成立於2019年9月，團隊主要來自德州儀器（TI）、安森美（ON Semiconductor）、聯電、三菱電機（Mitsubishi Electric）及瑞薩（Renesas）等半導體廠，設計碳化矽（SiC）和氮化鎵（GaN）等功率元件。

朋程2020年12月投資ANJET，此外，結合集團上游半導體矽晶圓廠環球晶及轉投資茂矽，建構完整功率元件供應鏈。

朋程董事會今天決議加碼投資ANJET，以每股2.5美元認購ANJET約264萬股，總金額在660萬美元額度內，預計增資後將取得ANJET超過32%股權。

朋程 半導體

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